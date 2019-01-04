【丈夫千里救妻】福建少婦與情人幽會　為瞞騙家人謊稱被傳銷誘拐

福建莆田25歲的已婚少婦吳某與情人到浙江杭州幽會，但在與家人失聯後被誤以為墮入傳銷陷阱。吳某為隱瞞出軌，索性主動向警方「求助」稱被傳銷組織誘拐。但「紙包不住火」，警方從吳某的口供中察覺有可疑，最終揭發真相。

吳某為隱瞞出軌真相，謊稱被傳銷組織誘拐。（網上圖片）

吳某兩個月前在一個聊天群組中認識38歲的男子成某，二人互生情素，遂相約在12月25日聖誕節當天見面，隨後更一同到杭州遊玩。吳某出發前向家人謊稱是與朋友到杭州旅遊，隨後就失去聯絡。家人擔心下以為吳某被騙加入傳銷組織，立即向警方報案並在網上發布尋人啟示。吳某發現自己的尋人啟示後，深怕出軌的醜事被家人知道，就讓成某幫忙拍攝短片，以證明未有被傳銷組織誘騙，未料更加深家人的擔憂。

吳某丈夫以為妻子誤墮傳銷組織，火速從福建趕到杭州「救人」。（網上圖片）

由於吳某出門前忘記帶身份證，無法乘搭高鐵回家，就將計就計，告知家人已成功從逃離傳銷組織，並讓家人轉帳2000元的的士錢。此時成某向吳某聲稱有辦法買車票，先後索取1600元。但訂車票這事一直沒有結果，吳某與成某發生爭吵，身無分文且無任何證件的吳某不希望被人知道真相，只好到派出所報案稱被傳銷組織誘拐。

吳某向警方「求助」，聲稱被傳銷組織誘拐。（網上圖片）

警方接報後大為緊張，立即向吳某詢問傳銷組織的落腳點，但發現吳某不但支吾其詞，提議協助聯絡家人時又表現抗拒，甚至在其手機中發現有大量到杭州旅遊的照片和影片，表情自然愉悅。警方隨後找到成某，終發現二人均已各自成婚，雙雙瞞着家人到杭州偷情。吳某為隱瞞真相謊報案情，但事後有及時認錯，向警方說明真相，未有造成嚴重後果，最終獲不予行政處罰決定。

（錢江晚報）