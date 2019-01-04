【成本120元】上海破製售假冒Dyson風筒　聘技術員拆卸分析再生產

著名英國電器品牌Dyson推出的風筒，以獨特型格設計、強勁而柔順的風力備受追棒，即使售價高達近3千元（人民幣．下同）仍有大量棒場客。 惟有不法集團看準商機，特意聘請專業技術人員拆卸分析Dyson風筒，繼而再自行研發生產。上海浦東警方近日成功破獲全球首宗假冒Dyson產品案件，分別繳獲近400個及1500多個成品及半成品假冒Dyson風筒，以及20多萬件各類零配件，行動中共有36名疑犯落網。

真假Dyson風筒。（上海市公安局）

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浦東警方在去年8月接獲民眾舉報，稱在多個知名網購平台購買的Dyson風筒是假冒。警方成立專案組調查後發現，該些以「歐版」、「打折貨」、「代購」為名的假冒Dyson風筒，售價一般只有2200元至2300元，比起真貨高達2990元的售價便宜得多，吸引不少消費者。

經查，一對楊姓的夫婦在去年初開始，在廣東成立一間名為「DMSA」的公司，表面上從事正常業務貿易。不法分子先是買回來真的Dyson風筒，然後聘請專業技術人員拆卸分析，繼而再自行研發生產，並僱用大量工作人員。該公司設有採購部負責採購零部件，生產部負責流水線生產組裝，倉儲部負責異地儲運，「一條龍式」批發零售。不法分子分工明確、架構嚴密，楊姓夫婦負責工廠運作，另有專人負責網絡批發銷售，僅2018年的製售假冒Dyson風筒總金額就超過1000萬元。

假冒Dyson風筒的成本價僅為120元，不法分子以專櫃5折至9折的價格在各類網購平台上售賣。（上海市公安局）

警方指，涉案的假冒Dyson風筒幾乎無法憑肉眼識別真偽，但成本價僅為120元。不法分子專櫃5折至9折的價格在各類網購平台上售賣，範圍遍及廣東、福建、江蘇、浙江、上海等多個省市。然而，假冒Dyson風筒的技術不達標，會對髮質造成損傷，更可能存在起火隱患，嚴重侵犯品牌權利人的品牌權益，造成經濟和聲譽上的損害。

目前，楊某等36名疑犯因涉嫌假冒註冊商標罪，已被浦東警方採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（澎湃新聞）