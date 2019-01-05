浙江台州小學「毒跑道」致學生流鼻血脫髮　校長被免職

浙江台州三門縣實驗小學自去年9月起便被家長投訴，校園新建的塑膠跑道疑導致不少學生不適。三門縣教育局昨日（4日）宣布，已將徹底剷除涉事的塑膠跑道，並會向相關人士問責。

三門縣實驗小學自去年9月開學至今，不斷有學生流鼻血、咳嗽、頭暈、嘔吐。（截圖）

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浙江三門縣實驗小學自去年9月開學至今，不斷有學生流鼻血、咳嗽、頭暈及嘔吐等，有情況嚴重的學生甚至出現脫髮及間歇性肢體抽搐。經體檢後發現大部份學生的身體指標均出現異常，不少家長均認為事情與學校新建的塑膠跑道有關。

據三門縣教育局昨日表示，經取樣檢測結果顯示，涉事塑膠跑道的總揮發性有機化合物(TVOC)指標不符標準，早前已將涉事的塑膠跑道徹底剷除，當地醫院亦有對全校學生再作身體檢查。

而三門縣行業主管部門已根據相關法例，對進行跑道工程的設計單位、監理單位、施工單位進行立案調查，並對相關人士追責。當中，三門縣教育局免去小學校長的職務及張斌縣教育局基建科科長職務，三門縣監委對梅強、張斌以及項目聯繫人包叢華、馬驍等5人進行監察立案。目前，經過專業機構檢測，學校空氣狀況已符合標準，學校教學秩序亦恢復正常。

（中新社/澎湃新聞網）