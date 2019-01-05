「手上的掌上明珠」？　內地熱播劇《知否》台詞病句多捱轟

由趙麗穎、馮紹峰主演的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》現正在內地熱播，不過觀眾就發現劇中台詞有多處病句，例如「手上的掌上明珠」「聽過一些耳聞」。製作單位遭批「沒文化」。

近日，內地熱播的劇集《知否？知否？應是綠肥紅瘦》被網民發現有諸多病句，製作單位遭批「沒文化」。

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有網民指出，電視劇從第一集開始就有病句，例如劇中的盛家舉行婚禮，大家紛紛前來表示祝賀，主人說：「款待不周啊，各位。」既然已是「款待」何來「不周」？而且「款待」應該是客人對主人表達感謝時才使用。

劇中角色盛老爺說自己的女兒是掌上明珠的時候，則是說「手上的掌上明珠」，「手上」和「掌上」語義明顯重複；孔嬤嬤說「聽過一些耳聞」，「耳聞」已包含聽的意思，依然是語義重複。

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該劇還有許多不當用典，例如兩人見面表達愛意時說「皚如山上雪，皎如雲間月」，其實原詩是分手信，後半句是「聞君有兩意，故來相決絕。」更有劇中角色用「六姑娘，你雲英未嫁」來招親，但「雲英」是個未出嫁的妓女，出自晚唐詩人羅隱的〈贈妓雲英〉。

由於劇集中病句連篇，許多網民都不忍批評編劇是「小學生水平」「小學語文老師聽了想打人」，不過該劇導演已經大方認錯，表示對於尚未播出的部分，將會及時修改錯誤。

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