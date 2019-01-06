內地瀏覽器「世界之窗」因阻擋廣告被騰訊起訴　判賠189萬

上網睇片，最頭痛的不僅是「load得慢」，更經常有一大堆廣告「彈出彈入」，以致坊間出現不少阻擋廣告軟件。 內地一個名為「世界之窗」的瀏覽器有提供阻擋廣告功能，結果惹來著名網上影片平台「騰訊視頻」不滿，以違反《反不正當競爭法》，損害廣告收益、損害付費會員收益提起訴訟。 北京知識產權法院近日在終審認定世界之窗敗訴，其開發及運營公司「世界星輝公司」須賠償騰訊經濟損失及合理支出約189萬元（人民幣．下同）。

世界之窗瀏覽器。（網絡圖片）

據判決書指出，騰訊視頻並沒有義務在用戶不支付任何費用的情況下免費提供服務，其透過廣告方式回收成本屬於正當經營活動。世界星輝公司向用戶提供具有阻擋廣告功能的瀏覽器，違反主管機關的禁止性規定，以及違反公認的商業道德。該案適用於1993年版的《反不正當競爭法》，該法規定「經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為」。

對不少用戶而言，上網睇片最頭痛是不停有廣告「彈出彈入」。（視覺中國）

由最高人民法院主管的《人民法院報》發表文章認為，現時主流影片平台大多是「免費影片+廣告」或用戶收費兩種經營模式，容許阻擋廣告會令前者難以為繼，最終轉化為用戶收費的單一經營模式，用戶喪失選擇權。此外，廣告收入對抵銷高昂運營成本，維持影片平台經營，確保用戶持續享受優質服務至關重要，阻擋廣告全面開放很可能對各大影片平台帶來沉重打擊。

文章又提到，阻擋廣告屬於損人不利己的「劫富濟貧」，不會有贏家。瀏覽器的利益來源是用戶人數，如果允許阻擋廣告存在，會使所有瀏覽器經營者都採用之以爭取更多用戶，直接令阻擋廣告軟件不會為瀏覽器經營者帶來特別的利益，反而會增加其開發成本。文章指，認定阻擋廣告為非法行為，並非只保護用戶和影片平台，同樣亦是保護瀏覽器經營者。

（人民法院報）