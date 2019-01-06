【謊話連篇】貴州19歲女大生隆鼻手術後突死亡　家屬質疑院方隱瞞

貴州貴陽的19歲女大學生夏麗莎，在當地一間整形外科醫院接受隆鼻手術後身亡。 醫院事後解釋是疑似「麻醉併發症」，但家屬質疑有所隱瞞，不但相隔7小時後始通知出事，且轉院搶救後向醫生說謊稱「家屬在外地」，事件曝光後家屬更收到疑似賄賂的短訊。

事發在上周四（3日）下午，夏麗莎在聲稱是貴州最大整形醫院「貴陽利美康整形外科醫院」接受隆鼻手術。據夏麗莎母親王天琴表示，家屬在手術之前特意額外再支付5000元（人民幣．下同），合共繳費2.6萬元，以讓利美康中享負盛名的院長張智毅親自操刀。夏麗莎在手術前的各項體檢顯示正常，院方亦稱「這種微整形手術是沒有風險的」。

19歲的女大生夏麗莎。（微博）

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惟在手術期間，王天琴多次向醫護人員詢問情況，但每次的答覆都只是手術仍在進行中。至下午6時，夏麗莎已在手術室中超過5小時，遠超此前院方聲稱「三四個小時就能做完」。王天琴再向醫護人員查詢，對方此時稱「手術已經做完，還沒甦醒，要等麻藥勁過去」。

未料就在當天晚上8時許，王天琴獲利美康通知夏麗莎已緊急轉往鄰近的貴州醫科大學附屬醫院搶救，並因搶救無效死亡。王天琴事後發現，事實上夏麗莎早在7時許已被轉院搶救，當時已無生命跡象，利美康更向負責搶救的醫生說謊稱「家屬在外地」。據利美康出具的搶救紀錄，夏麗莎在5時30分開始出現痙攣、大汗淋漓、皮膚蒼白、血壓降低等緊急狀況，搶救2小時後轉院，最終死亡。負責搶救的醫生後來在趕到的家屬「強烈要求下」，繼續為夏麗莎「進行了無意義的搶救」。

利美康發聲明指夏麗莎在手術後出現「惡性高熱」。（微博）

利美康在上周五（4日）透過官方微博發聲明，稱夏麗莎當時出現「惡性高熱」症狀，相信是「麻醉併發症」，目前相關部門已介入調查。利美康又在聲明中批評事後出現許多不實言論，表明「會堅決打擊『醫鬧』行為」，保留追究責任權利。但與此同時，事件曝光後家屬接連收到疑似利美康職員的短訊，要求刪除微博上相關的貼文，甚至傳來紅包，明言「需要甚麼報酬，在能力範圍咱們可以協商」。

（綜合報道）