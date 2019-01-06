【不足一個月】稱外觀到內質仍有進步空間　故宮網紅彩妝全線停產

北京故宮博物館文創網店「故宮淘寶」在去年底，以故宮珍藏的文物為設計靈感，推出兩款中國風彩妝系列，相當受歡迎，平均單品日銷量更超過一萬件。 惟時隔不足一個月，故宮淘寶突然在微博上宣布，由於質量問題，全線彩妝系列停產，「直至把最好的推送給大家」。

故宮淘寶在12月11日發文《久等了！故宮原創彩妝》，推出「仙鶴」及「螺鈿」兩個系列的彩妝，以及名為「點翠」的眼影和名為「層波疊浪」的高光粉。

仙鶴系列彩妝。（微博）

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惟在上周六（5日）晚，故宮淘寶稱「從外觀到內質仍有很多進步空間」，故此全線彩妝系列停產。對於具體的停產理由，故宮淘寶回覆網民留言時表示，「口紅（唇膏）外觀反饋不夠份量高級，膏體順滑流暢度和顏色都有進步空間。眼影珠光顆粒不夠精細，部分顏色有飛粉現象。腮紅粉色挑人，橙色尚可。點翠藍色實用度欠佳」。

對於故宮彩妝停產，不少網民都大表可惜，又提議不止化妝品，或可考慮推出化妝工具，例如化妝鏡、化妝箱、唇膏殼等，更加實用。

一共有六種顏色的「故宮唇膏」。（微博）

另一方面，與「故宮博物院文創館」合作推出「故宮唇膏」的北京華熙海禦科技有限公司則發布聲明澄清，停產不涉及「故宮唇膏」，與故宮的合作進展順利，預售產品會正常交付。

（綜台報道）

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