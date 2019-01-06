【嘴裏說不】樂天免稅店銷售破紀錄　韓媒：中國代購抵銷薩德影響

中韓關係自「薩德風波」後急轉直下，不但赴韓國中國遊客大減，提供部署用地的樂天集團，其更幾近要退出中國市場。 惟據韓國傳媒報道，樂天免稅店首爾明洞店及世界塔店在去年的銷售額，分別超過4萬億韓圓（約244億元人民幣）和1萬億韓圓（約61.5億元人民幣），前者更創下世界紀錄。

《韓聯社》報道，受2016年「薩德風波」引起的中韓關係緊張影響，樂天首爾明洞店的銷售額一度下跌，但去年同期增長仍較明顯，達為35%，日均超過110億韓圓（約6769萬元人民幣）。自1980年開業以來，首爾明洞店一年的銷售額已從22億韓圓（約1354萬元人民幣）急增至2016年的3萬億韓圓（約184.5億元人民幣），2011年以來年均增長率更有25%之高。

受「薩德風波」影響，樂天幾乎退出中國市場。（視覺中國）

報道分析指，雖然被迫退出中國市場，且赴韓中國遊客大減，但與此同時來自中國的代購購物量卻劇增，結果反而帶動總銷售額增加。例如在去年12月23日，首爾世界塔店的銷售額突破1萬億韓圓（約61.5億元人民幣），店內韓國中小企業品牌的銷售額較同比激增300%。

另一方面，樂天免稅店在去年韓國國內總銷售額達7.5萬億韓圓（約合461.5億元人民幣），創下歷史新高。其中受惠於網絡質素改善和移動免稅店平臺，加上推出網上獨家產品的積極作用下，線上銷售較同期增長50%，達2萬億韓圓（約123億元人民幣）。

（韓聯社）