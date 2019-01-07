【喜茶醜聞】內地網民投訴西安分店環境髒亂：垃圾四散、污漬處處

日前，有內地網友爆料，西安賽格喜茶店內部衛生環境髒亂差，隨後店方回應稱是客流量大造成的，店內不存在食品安全問題。 對此，西安雁塔區食藥監也就「曝喜茶一門店環境亂差」回復，並赴現場抽驗，發現涉事門店操作間內衛生良好；至於網友反映的情況，已約談門店負責人，要求提出整改報告。

內地網友公布喜茶西安門市髒亂的照片。（翻攝網絡）

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1月3日，內地美食博主的「@李鑑鵬」用9張live動圖，反映喜茶西安賽格店操作間存在衛生問題，並標註「@西安市食藥監局官方微博」以作投訴。

從照片上可以看到，店內一片狼藉，四處傾倒著用過的杯子、抹布，操作台和地面上殘留著未清理的污漬，滿噹噹的垃圾箱大敞開，就擺放在操作間正中央。

1月5日，「喜茶官方微博@喜茶HEYTEA」以通報的形式在微博平臺給予回應：立即開展自查，並承諾產品本事的食品安全有保障，繼續提升和完善，杜絕此類事件發生。

不過據早前報道，內地網友@李鑑鵬在接受媒體採訪時稱，圖片拍攝時間為2018年12月31日跨年夜，他在喜茶西安賽格店消費時看到該店操作間內的冰淇淋機、操作台、水池、垃圾桶等「能有多髒，就有多髒」，隨後他就此事投訴。

據傳，該事件曝以後，喜茶迅速致電該網友並表示，喜茶將配合商場和食藥監局要求進行整改，整改後將邀請該網友前往現場觀看整改結果。

事實上，這已經不是喜茶第一次被捲入衛生問題的旋渦中了。一個月以前，2018年12月3日，微博網友「@vermix」發微博爆料稱，自己透過代購平台在喜茶上海太古匯店購買的喜茶中喝出一隻透明套。

（紅星新聞）