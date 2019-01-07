20歲騎呢女子自稱試睡員　於杭州多家酒店民宿要求免費過夜

內地近年來酒店行業蓬勃發展，催生了一個新興的職業─試睡員。試睡員會體驗酒店的服務、環境、衛生、價格、餐飲等多個方面，並撰寫圖文並茂的試睡報告。 近日，杭州多間酒店和民宿均表示遇上了一個奇怪客人：她在入住時自稱試睡員，可以為酒店和民宿寫好評，代價是免去一晚房費。即使她被多次拒絕，依然不輕易放棄。

在微信民宿群裏，不少民宿表示遇到同一名自稱試睡員的20歲女生。（《錢江晚報》）

杭州曉園往事客棧的負責人描述，有一晚突然接到訂單，一位客戶訂了一晚單人房，房費80元人民幣。這位有點文藝感覺的20歲女生在入住時竟表示自己是試睡員，可以寫好評，代價是免去一晚房費。

負責人稱，民宿當場拒絶要求，這位女生卻說民宿有瑕疵，甚至拿著手機表示「我都編輯好了，一定會給你們好評的，你把錢退還給我」，大有要挾之意。最終民宿直接取消了她的訂單，向她退還房費。民宿其後發現原來這個女生不是第一次提出這種要求，早前民宿已經拒絕過她，想不到她會直接下訂單強行要試睡點評。

一名20歲女生自稱試睡員，於杭州多家酒店及民宿要求免費過夜，圖片為示意圖。（網絡圖片）

多次提出同樣要求 被拒絕仍不放棄

事件傳出後，杭州不少酒店和民宿紛紛表示遇到過同類事件，而且是同一人所為。其中一家酒店早前曾答允這個女生，讓她在最貴的房間裏她入住一晚，以換取點評，結果這個女生突然轉口說要住上三晚，酒店隨即把她打發走。當地酒店和民宿還表示這個女生往往多次提出同樣要求，即使被拒絕過依然不輕易放棄。

這名女子接受內媒採訪時，則聲稱她與杭州曉園往事客棧之前有達成試睡協議，不過她並沒有提供她所說的試睡協議。她也否認有「不退房費就差評」的說法。

（《錢江晚報》）