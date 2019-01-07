【廁所革命】成都現「最聰明廁所」　霸佔廁格太耐會自動通知職員

中共總書記、 國家主席習近平2015年提出要搞「廁所革命」，斥資將各地公共廁所改造升級，至今已有數萬廁所環境得到改善。 在四川成都，近日更出現一個被譽為「最聰明廁所」的智能廁所，具有能提示空位的顯示屏、緊急求助按鈕、監控公廁溫度等功能，發現有人長時間佔用廁格、突然昏倒、意外摔倒甚至吸毒時，更會自動發出警報通知職員。

「最聰明廁所」位於成都武侯大道與晉吉南路路口，外部被綠色植物所包圍。（紅星新聞）

「最聰明廁所」位於成都武侯大道與晉吉南路路口，外部被綠色植物所包圍。成都市武侯區城管局介紹道，這是他們所打造的涵蓋大數據、雲計算、網絡傳輸、傳感器等技術手段為一體的「智慧公廁」，新增了許多「黑科技」。

「最聰明廁所」入口旁的牆面設置了一個大屏幕，顯示廁格的使用情況。有人使用的廁格用紅色字體標註為「佔用」，無人使用的則用綠色字體標註為「空閒」，市民進入廁所前，看一眼便能知道廁格的使用情況。據城管局工作人員介紹，每個廁格安裝有一個具超聲波人體感應設備的白色方盒，當市民進入後，設備可以立即感應到，並及時將資訊傳送到顯示屏。

工作人員：能預防吸毒和其他「不正當的事情」

該白色方盒還能夠利用紅外探頭對廁格內的情況進行探測，一旦發現廁格被長時間使用，警報裝置便會自動通報職員。

工作人員介紹道，如果市民在廁格內突然昏倒或摔倒，超過「正常使用時間」仍在廁格內，系統就會發出警報，顯示出「SOS」，工作人員會第一時間去查看情況。他又說，這功能還可以用作預防吸毒和其他「不正當的事情」。廁格內亦設有緊急求助按鈕，市民也可通過按鈕自行求助，設備會立即向職員發出提示警報。

監控用電、濕度等情況

另一方面，「最聰明廁所」設有「智能化遠程管理」功能，可以對公廁異味、溫濕度、光照、能耗度等作出監控，便於及時發現異常情況後應對處理；亦可以利用人流統計攝像頭對統計如廁者數量，並設定清潔提醒。

公廁工作人員、如廁者如發現公廁設施設備的損壞等情況，亦可通過公廁大廳一體機的屏幕上報。針對公廁清潔、環境衛生、便民程度等，市民可直接在觸摸屏上評分，為提高服務質量提供數據參考。