【尷尬事】小偷盜走夾萬打不開　「良心發現」送還財物仍被捕

浙江杭州一名小偷李某近日遭遇尷尬時刻，用盡一切辦法卻無法破解辛苦偷來的「夾萬」（保險箱），一無所獲的他無奈之下竟將「夾萬」送還給失主。

杭州民警調取監控錄像。（都市快報）

內地媒體報道，在杭州喬司街道開服裝加工廠的蔣女士（化名）2019年元旦日早上開工時發現辦公室裏一片狼藉，不僅窗戶被撬開，辦公桌下的「夾萬」（保險箱）也不翼而飛！

據了解，蔣女士的夾萬裏放有1100元（人民幣，下同）現金、三輛汽車的備用鑰匙、銀行卡、發票等價值約11萬2千元的物品。她發現被盜竊後立刻到喬司派出所報警。

民警調取監控發現，1月1日凌晨2時許，有一個戴帽子的男子爬窗潛入盜竊。民警分析認為，極有可能是熟人作案。

出人意料的是，事發第二日，蔣女士被盜的夾萬竟突然出現在服裝廠門口，裏面的財物並沒有丟失，只不過箱子表面被損毀了。

蔣女士被偷的「夾萬」表面破損，未有財物損失。（都市快報）

民警隨後繼續偵查，並在1月3日在喬司街道一家網吧將犯罪嫌疑人李某抓獲。經審訊，李某對破窗盜竊夾萬的事實供認不諱。

原來，李某之前在蔣女士德服裝廠工作了3年，近來覺得沒錢回老家過年，便動起了歪心思。1月1日凌晨，李某入廠行竊，原來廠裡的狗聽到聲響叫起來，沒想到狗狗看到他，大概是覺得眼熟，很快便安靜了。

李某走進辦公室，卻打不開夾萬，於是直接抱走。然而，他此後拿錘子亂砸、用水泡，都無法打開夾萬。李某拿不到錢，又轉念想到，自己此舉可能招致牢獄之災，於是決定把夾萬還回去，不想之後還是被捕。

據悉，李某先前的行為已經構成盜竊罪，余杭公安分局已將其刑拘。

（都市快報）