曾釀火警受處分　女大學生元旦上吊亡　遺書「受不了嘲笑眼光」

留下遺書「受不了周圍嘲笑的眼光」，今年元旦，河南理工大學四年級女生小苗在宿舍上吊身亡。她的家屬認為，小苗曾在2017年於宿舍使用電器導致失火，而遭到校方嚴厲處分，是她自殺的主因。

1月1日下午，小苗的母親馮女士接到校方電話，要她和家屬趕來學校一趟，但並未說明何事。直到當天晚上，校方人員才告訴他們，小苗「人已經不行了，在殯儀館」。

家屬隨後得知，小苗是於當天上午10點左右在宿舍用圍巾上吊自殺。馮女士說，小苗出生於1996年，在校成績優異，是學院學生會辦公室主任、主席團成員，此前她和家人從未發現小苗有輕生苗頭。

小苗的男朋友小冉則說，他已認識小苗3年，沒想到會有這種結果。他說，小苗平時很上進，常年獲得獎學金，目前已經考過了英語6級、教師資格證書，還曾將5000元的獎學金讓給家庭困難的同學。

事發的河南理工大學梅園2號樓。（大河報）

疑與處分有關 校方17萬賠償遭拒

根據小苗多名家屬的分析，小苗自殺主因是2017年6月21日的宿舍失火事件。當時，小苗與同學在宿舍用熱水器導致失火，在撲救之後火勢又復燃，導致整個宿舍物品付之一炬，相鄰宿舍亦受到影響。

馮女士說，事發後小苗被校方通報批評、不准入黨、不准考研、不發學位證，因而受到極大壓力。由於小苗原本是預備黨員、優等生，「這幾項處分，幾乎是斷送了她的出路。」

據家屬稱，小苗不僅受到這些處分，還常在學校大會上受批評，令她的情緒一直很低落。在警方保存的小苗手機上，則發現小苗寫下的遺言，其中提到她「受不了周圍嘲笑的眼光」。

「失火後，小苗給對面宿舍的衣服都出費用乾洗了，連樓下宿舍的牆壁都花錢處理了，該賠償的也賠償了，已經知錯了，而且也改正了。」馮女士說。

據家屬透露，事發後校方曾表示，作為人道主義補償，校方願意向他們補償15萬元（人民幣，約合17萬港元）了結此事，但此建議被家屬方拒絕。目前，校方還未通報事件處理進展。

（大河網）

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