【異想天開】不甘「一事無成」　山西男印偽鈔網售被捕判囚十年

山西河曲籍90後男子韓某，此前因犯強姦罪，2016年底被北京市通州區人民法院判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年六個月。 不過，韓某並未就此改邪歸正。他覺得自己快三十歲了，仍一事無成，竟異想天開，決定透過製造假幣撈一筆錢，最終他再次被捕，獲刑十年。

山西韓某覺得一事無成，便在家自印鈔票。（資料圖片）

2017年11月至2018年5月，被告人韓某在網上購買筆記本電腦、打印機、防偽紙、墨水、封口機、膏藥盒、膏藥袋及其他小工具。

2018年5月份，在湖北籍男子王某凱的幫助下，韓某在自己租住的地下室內用購買來的電腦、打印機、防偽紙等工具製造面額為10元、20元、100元的人民幣。

同時，韓某透過快遞郵寄的方式出售製造出的人民幣。

2018年5月25日，河曲縣公安局民警在該地下室內將正在製造人民幣的韓某抓獲，現場查獲電腦、打印機、防偽紙、墨水、封口機、膏藥盒、膏藥袋等工具，以及大量假幣。

隨後，經中國人民銀行河曲支行鑑定，查獲的上述所有疑似假人民幣共1236張全部為偽造假幣。假幣面值總計金額24540元。

另查明，韓某曾於2016年11月10日因犯強姦罪被北京市通州區人民法院判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年六個月。因此，法院最終以被告人韓某犯偽造貨幣罪，判處有期徒刑九年，並處罰金十萬元。與前罪強姦罪判處有期徒刑一年五個月併罰，決定合併執行有期徒刑十年，並處罰金人民幣十萬元。

（澎湃新聞）