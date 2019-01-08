【中國漫遊】內褲銷量激增反映經濟回暖？　細數另類經濟指標

官媒《環球時報》日前發文指，中國遼寧省的男士內褲銷量激增，反映當地的經濟回暖，被外媒形容為「為豬抹口紅」。 除了內褲指數、國內還流行過榨菜指數、克強指數，與國外的口紅指數、裙擺指數，都是由生活去觀察經濟情況的變化，一齊看片學習一下。

官媒《環球時報》日前語出驚人，指在遼寧男士內褲的銷量激增，反映當地經濟回暖，因為遼寧男士對經濟樂觀，所以願意花錢買新底褲。文中提到內褲指數是由美國聯儲局前主席格林斯潘首先提出的，曾經用來預測金融風暴過後的復甦期，但《紐約時報》就認為，格老提出的內褲指數顯示的復甦與實際情況相差了一年，又援引外國的經濟研究專家指，《環球時報》提出的內褲指數是官媒是被當局勒令「為豬抹口紅」，在中國經濟明顯放緩的形勢下，企圖挽救投資者和消費者信心。

《紐約時報》又指，由於內地民眾對官方數據缺乏信任，所以一些非正式指標很受歡迎。例如榨菜指數：一般認為民工喜歡吃榨菜，因為榨菜很便宜，如果一個地區的榨菜銷量上漲，就可能是因為大量民工流入。但現時網民就解讀為，榨菜銷量好就是經濟差，因為窮到只買得起榨菜。

比較有趣的還有以國務院總理李克強命名的克強指數。李克強還是遼寧省委書記時，向來訪的駐華大使表示，因為信不過官方的經濟數據，於是利用全省鐵路貨運量、用電量和銀行已貸款量，去追蹤遼寧經濟變化，克強指數被《經濟學人》等國際機構所肯定，但及後多次出現失真情況，漸漸無人再提及。

外國方面亦有口紅指數，專家指口紅是相對便宜的奢侈品，經濟不景時，女性會選擇多買口紅而放棄選購大衣或鞋，這樣可以減沙消費，但同時能夠滿足購買慾。

美國經濟學家喬治泰萊（George Taylor）亦提出過著名的裙擺指數──經濟好景時，女性都會穿迷仔裙，展示名貴的絲襪；相反經濟不景，女士就會穿長裙，以遮蓋沒有絲襪的雙腿。

其實經濟這一領域，很多時專家預測也會有失手，所以所謂的指數指標，都只可以拿來參考。

（紐約時報／BBC中文網）