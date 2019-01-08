2歲男童狂吞100多顆連殼瓜子　致腸道梗阻直腸劃傷

江蘇一名兩歲男童因為吃了大量連殼瓜子，腸道不堪重負引發梗阻，瓜子更劃傷直腸。男童經過3次排便，竟排出100多顆瓜子。

報道稱，來自江蘇淮安市的兩歲男童辰辰（化名）1月6日（周日）晚上因為腹痛及排便困難，被家人緊急送到醫院。經檢查，醫生發現有異物堵住了辰辰的肛門，而通過照X光檢查，顯示辰辰的乙狀結腸裏擠滿異物。辰辰的家長表示，辰辰平時就喜歡吃瓜子，當天為了哄他開心，家人買了一袋南瓜子給他吃，他們不覺得會有危險，沒想到會發生意外。

X光片顯示辰辰的腸道裏擠滿異物。（《現代快報》）

為了令辰辰體內的瓜子排出，醫護人員首先使用石蠟油，希望能夠起到軟化和潤滑的作用，但是效果並不明顯。見此情況，醫護人員隨即直接用手將辰辰肛門口的異物摳了出來。醫生表示，「基本上都是完整的瓜子，數量不少，而且還帶有少許血跡，這是瓜子劃傷直腸造成的，還好問題不大」。

至1月7日（周一）下午，歷經3次排便，辰辰腹中的瓜子全部排出，數量竟有100多顆。

醫生表示，很多兒童在吃瓜子時習慣連殼吞下肚，而瓜子邊緣尖銳，如果在腹中時間過長，容易誘發危險。大量食用後，瓜子殼混合腸液後粘連緊密，且體積膨脹堆積在腸道內，形成較大的乾結團塊會導致腸梗阻，甚至引發生命危險。

（《現代快報》）