四川一鄉鎮醫院副院長涉強姦鄰家殘障女童　已被刑事拘留

近日，一條「南部縣某衛生院副院長強姦幼女」的消息在四川省南充市南部縣的微信朋友圈上熱傳，帖文稱受害人為南部縣一個偏遠鄉鎮的智障女童。南部縣公安局1月8日（周二）發通報稱，疑犯宋某某已被刑事拘留。

網上流傳的有關一名殘障女童懷疑被強姦事件的對話截圖。（網絡圖片）

南部縣公安局的通報稱，1月2日（上周三）接獲群眾報警稱其女兒被人強姦，民警於1月3日（上周四）將55歲疑犯宋某某拘捕，目前宋某某已被刑事拘留，案件仍在進一步調查中。南部縣衛計局工作人員向內媒《澎湃新聞》證實，被刑拘的宋某某為升鐘鎮衛生院副院長宋鵬舉。

當地居民透露，涉嫌被強姦的女童是宋鵬舉的鄰居凡蒙（化名）。凡蒙現時13歲，身體有殘疾，目前在當地一家特殊教育學校上學。2017年開始，宋鵬舉多次利用凡蒙搭乘順風車上學的機會，猥褻並強姦凡蒙。凡蒙的姑姑其後發現事件，為照顧鄰居情面，曾私下發信息對宋鵬舉提出警告，但宋鵬舉此後依然多次威脅凡蒙與自己發生關係。凡蒙的母親知道後向當地警方報案。

有當地人又透露，凡蒙在8歲時聽力幾乎完全喪失，平時與人交流全憑簡單的手勢。凡蒙的父母早年離異，父親幾年前病逝。她和爺爺嫲嫲一起生活，但爺爺患腦萎縮，有語言障礙，行動艱難，嫲嫲則單目失明，一家人生活艱難。

（綜合報道）