【放下心中的石頭】浙大廈土地使用權到期：補繳房價7.5%續期20年

大陸土地公有，私人或企業僅僅能獲得一定年限的土地使用權，因此土地使用權到期續期問題一直是社會關注焦點。 浙江海寧市的海寧龍祥大廈20年的土地使用權到期，且涉及到不少公寓業主。日前，龍祥大廈土地得以續期20年，但需要補繳房價的7.5%的土地出讓金，總補繳款將近2200萬元（人民幣，下同）。

與龍祥大廈相連的是一幢11層高的副樓，就是龍祥大酒店。（翻攝網絡）

灰暗的外牆，過時的瓷磚，在海寧老城區一幢24層建築顯得有些老舊，這就是龍祥大廈。與龍祥大廈相連的是一幢11層高的副樓，這就是很多海寧人耳熟能詳的龍祥大酒店，目前對外正常營業。

走進龍祥大廈，一眼就能看到電梯口張貼了一份海寧市國土資源局的公告：「土地使用權已於2018年5月12日到期……見到本公告後一個月內向我局提出續期申請。」落款時間為2018年11月28日。

換言之，龍祥大廈拿地時間為1998年5月，土地性質為商業，土地使用權僅為20年。

據了解，土地使用權到期會如何？到期之後又該如何續期，續期該交多少錢，這個問題困擾了龍祥大廈的眾多業主。

海寧市國土資源局審批科科長陳雲海直接指出，「一旦土地使用權到期，房子既不能向銀行抵押貸款，也不能交易過戶。」

當年的海寧第一高樓，土地使用權只有20年。（翻攝網絡）

2018年12月30日，海寧市國土資源局發佈建設用地項目批前公示，龍祥大廈（含龍祥大酒店）土地協議出讓，續期20年，按照3137元/平方米的標準補繳土地出讓金，總補繳款將近2200萬元。

龍祥大廈的個人業主，以67.21平方米和77.38平方米這兩種戶型為主，分攤到的土地面積分別是8.08平方米和9.3平方米。「若按3137元/平方米的標準，分別需要補繳25347元和29174元，相當於房子市值的7.5%左右。應該說，這個金額相對還是合理的。」海寧市國土資源局相關負責人說。

「我已經接到國土局的電話通知，我家需要補繳2萬多元，相當於2年的房租。」龍祥大廈業主秦女士說，之前有些業主希望無償續期，如今看來這個願望落空了，好在交的錢也不算太多。

如果一切順利，龍祥大廈的業主或許還能趕在春節前，拿到一張新的不動產證，土地使用權到期日為2038年5月12日。

此外，有關土地使用權到期的處理方式，其實在2004年，深圳市就曾頒發了《深圳市到期房產續期若干規定》，規定商業用地有償續期。根據這個規定，早在2006年，深圳國商大廈（商住樓）成為國內第一個續期土地使用權的案例。當然，業主須補繳相應的土地出讓金。

2016年，浙江溫州在全國率先對使用權到期的宅地進行了處置，共涉及600多套住宅。最後的處置結果是：業主不需要提出續期申請，不收取費用，正常辦理交易和登記手續。

（澎湃新聞）