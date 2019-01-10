網絡課程擅用「清華」商標　清華大學將其告上法院索賠300萬

一網絡平台打出廣告稱「每天七分鐘，聽清華MBA的內容課程」，日前，北京清華大學將該課程製作者路某，及其公司及播放平台「鳳凰FM」網站告上法庭，要求停止使用「清華」字樣、在媒體刊登聲明消除影響，並賠償損失300餘萬元（人民幣，下同）。

路某推廣課程中使用「清華」字樣混淆公眾。（翻攝網絡）

清華大學方面訴稱，1998年11月21日，經國家工商行政管理總​​局商標局核准，學校取得了「清華」商標，經合法續展，該商標現仍在法律有效保護期內。「清華」二字已逐漸成為清華大學的簡稱，在教育領域享有極高聲譽。

清華大學認為，被告路某，並無獲得校方同意，將「清華」商標使用在「用得上的商學課每天七分鐘聽清華MBA的內容課程」進行宣傳推廣並銷售，極易造成相關公眾混淆，容易使消費者誤認為被告及其課程與清華大學之間存在特定聯繫，涉嫌實施了虛假和令人誤解的商業宣傳行為，該行為構成不正當競爭。

清華大學還提出，涉案課程在網絡傳播範圍極廣，在手機鳳凰網「鳳凰FM」網站平台銷量極高，故應承擔連帶責任。

據此，清華大學要求被告即停止侵權，並在鳳凰網首頁、鳳凰FM網站首頁、鳳凰FM應用程式首頁的顯著位置及《法制日報》顯著位置持續刊登一個月聲明，消除影響，同時賠償學校經濟損失等3106667元。

據悉，北京海澱法院於1月9日公開開庭審理了此案。最終，雙方表示願意接受法庭調解。

近年來，北京清華大學逐漸重視外界如何使用「清華」商標，且持續的維護其商標權益。

2015年，清華大學將北京紫光在線教育科技有限公司起訴至法院，原因包括紫光在線公司未經許可擅自使用「清華在線」名稱，而2016年，「北京清華同仁科技有限責任公司」也因擅用「清華」遭清華大學起訴。