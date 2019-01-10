【中國漫遊】微信年度大數據： 從慣用表情符號看出你多大年齡！

2018年過去沒多久，微信就公佈了去年頭九個月的一些有趣數據統計。 包括不同年齡群的生活習慣、最常用的表情符號等，最奇怪的一項數據，是用戶通訊錄新增了多少位朋友也有紀錄。

微信公佈數據顯示，每月活躍的用戶有超1,082,500,000人，其中屬於55歲以上的年齡群組用戶就有約6300萬，佔整體5%。每日發送信息量有45,000,000,000次，視像通話的次數亦比三年前增長570%。

微信團隊又用年齡劃分，統計不同年紀用戶的生活習慣，發現00後最喜歡用遮蓋雙眼哭的無奈表情符號，這年齡群組的用戶普遍晚睡早起，睡眼時間最短，而較特別的是，他們每月支付凍飲和甜品人數較去年升超過一半，看來要小心健康和超重了。

90後最愛的表情符號是邊哭邊笑，起床時間最遲，而且最常使用公共交通工具，每人每月平均有25次；80後的用戶似乎最樂觀，經常用微笑這個表情符號，無論早晚都熱愛閱讀亦很關注國家大事；70後就似乎最空閒，最常用偷笑的表情符號。經常瀏覽朋友圈，看朋友的新消息；55歲以上的群組最愛給讚，他們早睡早起，晚飯後習慣與不是同住的子女視像通話，三年前喜愛閱讀勵志文章，現在就關注養生健康。

微信又表示，用戶使用電子錢包去搭車、購物、用餐，甚至支付醫療費的人數，都有一倍以上的增長。但最可怕的是團隊還公佈用戶的通訊錄朋友，平均較三年前多110%，看來你去年做過甚麼，也全都被微信紀錄。