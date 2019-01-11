【穿拖鞋駕車】油門當剎車狂撞釀5死7傷　杭州女司機賠償逾千萬元

浙江杭州去年7月發生一宗致命交通意外，肇事女司機陳某當時穿着拖鞋駕駛，並因操作失誤，將油門當作剎車，以最高時速132公里衝紅燈並撞向途人，最終導致5人死亡，另有7人受傷。 案件周五（11日）在杭州西湖法院開庭審理，有知情人士透露，案發至今陳某已賠償死傷者家屬超過1000萬元（人民幣．下同）。案件將擇日宣判。

案件在西湖法院開庭審理。（微博）

意外發生後死傷者遍地。（微博）

據起訴書指，事發當天晚上7時許，陳某穿着拖鞋駕車，並在左轉時違反「向左轉彎時，靠路口中心點左側轉彎」的規定及轉彎弧度過小，致車輛前後車軚先後踩上道路中央分隔帶端部緣石。陳某其後因慌張致操作不當，錯將油門踏板當作剎車踏板連續使用，致使車輛在行駛過程中持續加速，將在路口等候的多名行人撞倒，及使多輛車輛受損。

陳某被以交通肇事罪提起公訴，檢方認定其違反交通運輸管理法規，導致交通事故發生，情節特別惡劣，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當追究其刑事責任。

陳某當時橫衝直撞，過往不少車輛亦被撞毀。（錢江晚報）

陳某在庭審期間哭訴「今天在這兒沒臉見所有的人，我後悔，非常絕望，因為我的過失使受害人遭受傷害，使他們遭受痛苦」，並稱已在意外後對部分死傷者家屬進行賠償，主要由兒子負責。為籌措款項，陳某向外舉債並讓兒子賣樓，有知情人士透露，陳某的賠償金額總計已達1000多萬元。陳某又稱，「如果可以選擇，我情願死在那一天，但我活下來了，既然活下來了就應該承擔責任，在這裏我誠心誠意地表達我的歉意。」

（都市快報）