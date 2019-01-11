4個月暴瘦90公斤餓到要「吃土」？　武漢動物園被指虐待白虎

湖北武漢動物園日前被投訴涉嫌虐待所飼養的孟加拉白老虎，致其骨瘦如柴，甚至餓到要「吃土」。有網民更發現，該隻白老虎去年9月引進動物園時體重有210公斤，但如今已暴瘦至只有120公斤。 園方事後回應指，當時白老虎是在「舔食地上的食物殘渣」，又解釋所謂的210公斤是筆誤，應是「210斤」。

遊客王先生稱，周四（9日）在武漢動物園遊玩時，見到一隻白老虎正在庭園上閒逛，當時庭園的地上只有泥土和些許青草。未幾白老虎就趴在沒有青草的地上，開始舔食泥土。王先生強調，他與白老虎只有兩三米距離，雖然相隔一道玻璃，但能清楚看到地上根本沒有任何食物。

白老虎被發現正在舔食泥土。（影片截圖）

武漢動物園隨後發出情況說明解釋，稱園方有固定的餵食時間，每逢周二及周四會投放三隻雞，周三及周五就會投放牛肉、豬肝，周六及周日投放脊骨，周一則禁食，以讓白老虎有適當的飢餓感，維持其飢飽不一的野外生存能力。至於每次投放的食物份量都約有5公斤，份量充足。

動物園展示白老虎入園時與現今的對比園，證明並沒有暴瘦。（微博）

園方公開當天早上的閉路電視畫面，證明已有餵養白老虎。（影片截圖）

通報指，經翻查閉路電視後發現，當天上午飼養員已有投放三隻雞，被白老虎叼到事發地點進食，「將整隻雞進食基本完畢後，舔食食物碎屑像舔食泥土」。飼養員清掃籠舍時，確有在該處發現一小塊雞骨架。通報又指，目前白老虎的食欲和精神狀態威好，去年引進時的新聞所寫的210公斤是筆誤，應是「210斤」，白老虎入園至今並沒有太大差異。

偉偉長期受虐下鼻頭全部變白。（微博）

但值得一提是，武漢動物園早有虐待動物的「前科」，其曾於去年6月被揭發飼養員在大熊貓「偉偉」旁邊抽煙、洗頭，又餵食帶螞蟻的蘋果，甚至擅自帶遊客進籠舍參觀，任由遊客用棍子騷擾等。偉偉長期受虐下身體變差，出現手掌腳掌磨損嚴重、鼻頭全部變白、生殖器脫毛、牙結石等情況。偉偉最終要被送回四川中國大熊貓保護中心休養。

（楚天都市報）