【江蘇過期疫苗】145名兒童證實受害　官方確認有多種疫苗過期

江蘇淮安金湖縣的一間衞生院被揭發為兒童口服的「脊髓灰質炎減毒活疫苗」已經過期，多達145名兒童受害，部分事後更疑似出現不良反應。 目前當地衞生系統已有3人被免職，5人被立案調查，包括縣疾控中心的全部領導班子和相關科室成員，縣紀委監委亦已介入調查處理，省衞生健康委則派出由委相關負責人帶隊，省疾控中心、南京市兒童醫院專家等聯合組成的督導組趕赴協助。

據其中一名家長仇先生表示，周一（7日）帶同3個多月大的兒子衞生院接種「脊髓灰質炎減毒活疫苗」，「針卡」上的登記批次為「201612158」。但經查詢後，發現疫苗有效期至2018年12月11日，而兒子在事後則出現嗜睡症狀。仇先生直言，事件曝光後不少家長都主動查詢孩子的疫苗紀錄，部分人更發現所接種疫苗的批次不存在。但直至今年1月，仍有不少孩子被接種過期疫苗。

仇先生孩子所接種的疫苗已經過期。（網上圖片）

另一名家長林女士則稱其孩子在2014年10月27日在衞生院接種疫苗，但疫苗的有效期卻是6月3日，過期4個多月，甚至孩子出生後在金湖縣醫院被接種已過期2個月的卡介苗；家長楊先生的兒子雖然確認沒有接種過期疫苗，但「針卡」上的資訊錯漏百出，「疫苗本子上面的手寫批號和在衞生院調取出來的檔案對不上」，14次的紀錄僅有5次正確，甚至有一次沒有寫明疫苗的批次。

楊先生兒子「針卡」上的資料錯漏百出，與電腦中的完全不同。（新京報）

官方承認還有其他種類的疫苗有過期問題

金湖縣官方證實，共計有145名兒童曾經接種涉事過期疫苗，縣衞計委更確認其他種類的疫苗亦存在過期問題。有家長亦稱，孩子被接種了3種過期疫苗，包括有長春長生的水痘疫苗和甲肝疫苗，以浙江天元的流腦A+疫苗。

大批心急如焚的家長查詢疫苗的情況。（人民網）

縣政府表示目前已啟動重大事件應急機制，縣市監局立即對涉事批次疫苗全部封存，徹底弄清受害兒童數目；對全縣所有衞生醫療單位疫苗、藥品、耗材等使用情況展開全域自查整改；邀請省疾控中心相關專家前來進行評估，並安排縣紀委、監委全面介入調查。

全國藥品監督管理工作會議在北京召開。（中國政府網）

另一方面，全國藥品監督管理工作會議周四（10日）至周五（11日）在北京召開，國家藥品監督管理局局長焦紅部署今年的6項重點工作，包括完善法規標準體系、深化審評審批制度改革、推進完善疫苗監管體系、堅持風險管理理念、推進監管科學研究及大力推進智能監管。

（綜合報道）