雲南愛滋女帶病賣淫3年多　遭逮後坦白案情獲輕判1年監禁

雲南一名女子去年11月賣淫時被警方當場查獲，她事後主動供述，自己自2015年6月確診愛滋病後，仍持續賣淫3年多。 雲南尋甸法院周三（9日）宣判案件，認為被告坦承上述警方未掌握的案情，因而構成自首，故輕判1年監禁，並罰款1500元（人民幣．下同）。

雲南女子明知感染愛滋，卻從事賣淫3年多，直至被抓獲時坦承犯行，獲得輕判。（資料圖片）

雲南女子張麗（化名）2015年6月被雲南尋甸縣疾控中心確診感染愛滋，但她其後仍持續在當地賣淫，並先後與多名陌生男子進行性交易。2018年11月2日1點左右，張麗與嫖客以300元的嫖資在進行性交易時，被當地警方當場查獲。到案後，張麗主動交代了自己的病情和過去賣淫的經歷。

案件於周三（9日）在尋甸法院開庭審理。法院認為，被告張麗清楚知悉自己患有嚴重的性病，但仍從事賣淫活動，其行為已構成傳播性病罪。公訴機關指控的罪名成立，法院依法予以支持。不過法院亦指出，張麗因特定違法行為被公安機關詢問過程中，主動交代了尚未被公安機關掌握的案情，應視為自動投案，構成自首，可從輕處罰。審理中被告張麗亦當庭認罪，可酌情從輕處罰。根據被告張麗的犯罪性質、犯罪事實、犯罪情節、社會危害程度及認罪態度，遂當庭判處張麗有期徒刑一年，並處罰金1500元。

根據內地《刑法》第360條，明知自己患有梅毒、淋病等嚴重性病，但仍然從事賣淫、嫖娼者，構成傳播性病罪，處5年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金。

（人民法院報）