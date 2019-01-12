川婦剖腹分娩體內留紗布致死　醫院吊銷執照　醫生護士被「釘牌」

四川攀枝花市的產婦袁平秀去年6月接受剖腹分娩手術，體內竟遺留3塊比A4紙更大的紗布。袁平秀事後腹痛持續長達4個月，最終多次治療無效後不治死亡。 經官媒《中國之聲》報道問責後，當地衞計委終在周五（11日）通報調查處理情況，定性事件屬最高級別的「一級甲等醫療事故」，涉事醫院攀枝花宏實醫院要負主要責任，吊銷其執業許可證，主診醫生及2名負責護士亦被「釘牌」。

袁平秀丈夫展示該3塊比A4紙更大的紗布。（上游新聞）

通報指，宏實醫院並沒有為袁平秀進行「手術指證」（分辨手術是否有必要），有份參與手術前討論的主診醫生文莉瓊要負主要責任。宏實醫院本身亦有手術室能力建設不足、管理不到位、缺乏對制度落實的監督糾錯機制等問題，器械護士蘇阿芹、巡迴護士周燕在更換手術包的過程中，未有嚴格執行手術管理相關制度，要負上主要責任。另一方面，醫院所在地的西區衞計局有監管不到位的問題。

袁平秀接受剖腹分娩手術後，體內遺留3塊紗布。（微博）

攀枝花衛計委根據相關法律法規，責令西區衞計局作出處理，包括吊銷宏實醫院的《醫療機構執業許可證》；吊銷主持手術前討論的主診醫生文莉瓊的《醫師執業證書》；吊銷器械護士蘇阿芹的《護士執業證書》；吊銷巡回護士周燕的《護士執業證書》。

袁平秀受腹痛折騰4個月後死亡。（微博）

袁平秀的丈夫尹江事後表示，自腹痛的情況出現，至不治死亡，家屬曾多次向宏實醫院和西區衞計局討說法，但都遭遇冷落。直至有傳媒介入並曝光事件後，西區衞計局始在去年底出面安排醫院與家屬私下協商，願意一筆過賠償98萬元，但要求不得再追究責任。如今調查結果出爐，尹江坦言「折磨了140多天，死了在殯儀館也凍了一兩個月」，袁平秀終能得到安息。

（綜合報道）