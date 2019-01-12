【農民工討薪】上海公布欠薪企業「黑名單」　最高者拖欠264萬元

農曆新年將至，內地企業拖欠農民工薪水問題再度浮出水面。上海市人社局周五（11日）集中公布一批拖欠農民工工資的企業「黑名單」，當中包括21間公司及其法定代表人。

農民工群體龐大，是中國就業市場中的重要組成部分。（新華社）

這些「黑名單」企業包括汽車零件生產商、物流公司、建築材料生產商、信息技術服務企業等，其中上海賓牛實業股份有限公司欠薪金額更高居榜首，該公司拖欠了65名工人從去年9月至11月的工資，共計約人民幣227.3萬元（折合264.1萬港元）。

上海市人社局表示，解決拖欠工資問題，事關廣大勞動者的切身利益，亦關係到社會的和諧穩定與公平正義。為加強對拖欠工資違法失信用人單位的懲戒力度，督促企業依法支付勞動者工資，國家人社部制定了《拖欠農民工工資「黑名單」管理暫行辦法》，市人力資源社會保障局亦進行貫徹部署。

人社局指，對存在剋扣、無故拖欠農民工工資，且符合列入拖欠農民工工資「黑名單」要求的企業，各區人社行政部門在作出行政處理決定後，會對其作出列入「黑名單」決定，並按要求在市人社局門戶網站上進行公示，將「黑名單」信息送至「上海市守信聯合激勵失信聯合懲戒系統」實施聯合懲戒。

（勞動報）