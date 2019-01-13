【有片】「民間大師」挑戰徐曉冬被KO　徐一度放水「任你打」

撰文：王兆陽
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內地「格鬥狂人」徐曉冬曾在2017年「秒殺」太極拳師魏雷，引起「武林紛爭」，2018年又在一場比賽中將詠春師傳丁浩擊倒。日前，他再次和傳統武術師傅交手。
年過50的「民間武術大師」田野主動約戰徐曉冬，賽前還聲稱自己苦練「鐵牛肘」和「里合腿」，會在賽場上「KO徐曉冬」。不過，比賽開始後即呈現「一邊倒」局勢，徐曉冬僅僅用兩回合即KO對手。比賽期間，徐曉冬甚至把頭部暴露給對方故意挨了幾拳。
田野上場不足一分鐘就被打傷。（微博）
1月12日，河北廊坊舉行了終極勇士世界格鬥精英賽，而參加比賽的徐曉冬與田野成為關注的焦點。
已經54歲的傳統武術練習者田野，2016年起即多次向徐曉冬發起挑戰，此前還曾為此在網上發布短片。賽前田野的母親去世，田野表示要KO徐曉冬，「以此來祭奠剛剛去世的母親」。
不過，許多評論者都指，田野除了年齡明顯劣勢外，身高、體重、技術都與徐曉冬相差很大，難以獲勝。
徐曉冬自始至終佔據優勢。（影片截圖）
比賽開始後，田野頻繁使出組合拳進攻徐曉冬，但無法威脅徐曉冬，而徐曉冬只是稍稍發力就打得田野毫無招架之力，第一回合只30秒就把田野打得鮮血直流。
第二回合，田野連續進攻狠打徐曉冬的頭部，不過徐曉冬毫不在意，甚至把頭部暴露給對方故意挨了幾拳。眼看比賽寡淡無味，徐曉冬以一個飛膝KO田野，拿下這場自始至終懸念不大的比賽。
（網易新聞）