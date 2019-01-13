【有片】「民間大師」挑戰徐曉冬被KO　徐一度放水「任你打」

內地「格鬥狂人」徐曉冬曾在2017年「秒殺」太極拳師魏雷，引起「武林紛爭」，2018年又在一場比賽中將詠春師傳丁浩擊倒。日前，他再次和傳統武術師傅交手。

年過50的「民間武術大師」田野主動約戰徐曉冬，賽前還聲稱自己苦練「鐵牛肘」和「里合腿」，會在賽場上「KO徐曉冬」。不過，比賽開始後即呈現「一邊倒」局勢，徐曉冬僅僅用兩回合即KO對手。比賽期間，徐曉冬甚至把頭部暴露給對方故意挨了幾拳。