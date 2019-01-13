【天眼】雲南女殺害男友潛逃17年　為找廁所問路觸發預警系統被捕

17年前，一名云南女子殺害自己男友後潛逃，而警方多年以來一直未能找到她。日前，她因「內急」而在上海青浦向民警問路，不想卻觸發預警系統，最終被警方逮捕。

犯罪嫌疑人李某。（網絡圖片）

2019年1月6日15時20分許，青浦公安分局滬常檢查站民警陸春輝像往常一樣在檢查站執法大廳內值守。突然，監控系統發出預警：「有在逃人員」。陸春輝很快發現兩名女性正在往大廳視窗方向走來，而其中一名女性就是剛才系統預警的女子。

陸春輝將女子帶至大廳詢問室進行盤查。該女子自稱叫張某某，身份證件並未攜帶在身上，想詢問是否有地方上廁所。民警經過查詢發現該女子提供的身份信息與預警信息不符，且無法查找到其提供的身份信息。

但是，陸春輝示意輔警在邊上喊在逃人員姓名李某，並觀察其表情反應情況。果不其然，該女子聽到後下意識的應了一聲「誒」。

這時女子回過神來，但是隱瞞身份的伎倆已經暴露。隨後，在民警的詢問下，女子交代其真實身份。經查，該女子叫李某，系被雲南警方列逃的在逃人員，17年前其因殺害男友而畏罪潛逃。

李某交代，為了逃避處罰，其輾轉多地，改頭換面，先後逃往廣州、深圳和上海等地。在其逃亡期間，其做過服務員、酒吧推銷員等不同的工作。

新型監控系統已識別抓獲四十餘人

2019年1月6日15時許，李某和同事一起從江蘇工作返回上海，經過滬常檢查站的時候，因為內急，就想借用檢查站的公共廁所，誰知就是這次普通問路，導致自己被捕。目前，李某已移交雲南警方帶回。

2018年起，青浦公安分局全面開啟智慧公安建設工作，作為新型監控系統的試點檢查站——滬常檢查站更是最先享受了智慧公安的紅利。自2018年6月建成試點以來，滬常檢查站已經累計抓獲各類在逃人員40余人。

（澎湃新聞）