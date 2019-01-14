重慶消防車竟因超載收罰單　交警解釋：誤當是一般車輛

重慶近日發生一宗奇聞：一輛消防車竟然在駛過高速公路時因為超載而收到罰單。事件引起了網民熱議，紛紛大呼「過分」。

一輛消防車因為「超載」，其司機收到「違法行為告知書」。（網絡圖片）

重慶一輛消防車因為「超載」，其司機收到「違法行為告知書」。圖片為示意圖，非涉事車輛。（網絡圖片）

13日（周日），有網友發微博稱，「重慶處罰了過高速的消防車，理由是超載」。對此，應急管理部消防救援局的官方微博發布消息證實事件，表示：「據了解，消防車是在撲救完火災歸隊途中，下收費站時被稱重的，重慶市交通行政執法總隊開具了違法行為告知書。消防車是非營運特種車輛，不應按普通貨車標準。」

重慶市交通執法總隊13日晚上發布通報解釋事件，稱涉事的消防車在G65包茂高速公路重慶武隆收費站下道，收費站的前線工作人員因工作疏忽，誤將其當作一般車輛而發放了「違法行為告知書」，後經核查未予處罰。目前，總隊已對相關責任人進行了嚴肅批評教育。

網民熱議：

「期待解放軍裝甲車過去，交警部門開出罰單。」 「莫非消防車以後就得空車去救火了？」 「消防車超載？你跟我倆鬧著玩呢？要不要這麽過分？」 「你們消防完全可以去收費站檢查嘛，『這，這不合格，那，那裏也不合格，你這收費站不行啊，交罰款整改一下，停業整頓吧』。」

（綜合報道）