【中國漫遊】內媒訪問低端版超人迪加製作團隊　拍攝基地竟是農村

網上近日熱傳一段由內地網絡紅人二次創作的超人迪加影片，當中的道具都是紙皮製作而成。 內地傳媒採訪這個拍攝團體，發現他們的拍攝基地位於廣東鄉村，所有道具都是就地取材，用蔗渣的價錢，做出燒鵝的味道，甚至獲得廣告商的青睞。

一套由中國五位農村青年製作的「鄉村版超人迪加」近日在網絡熱傳，片段當中大部份的道具都是用紙皮製作：槍是紙皮、戰機是紙皮、大廈都是紙皮，而火箭則由蓮藕代替。這樣低廉的製作，偏偏就能在網上爆紅，不少網民都說找到童年回憶，甚至連超人迪加的原設計師、日本人丸山浩看過片段後都轉發。

有內地傳媒採訪過影片的製作人「3鍋兒」，他們是由五位年輕人組成，拍攝基地是廣東德慶縣一處鄉村。紙皮就是他們最常用的道具，除此之外，在鄉村看到甚麼就會用甚麼來做道具，例如今天要角色扮演二郎神，他們就用香蕉和紅蘿蔔，來做二郎神的武器。

雖然道具很低端，但製作很認真，有時有一個鏡頭要拍攝四、五次，直至滿意為止，一天的製作和拍攝過程可能要花上六、七小時。他們的作品並不是第一次爆紅以往曾經發表VICTORIA’S SECRET SHOW的農村版，同樣備受好評。「3鍋兒」的核心成員蔣歡更透露，現時已有廣告商邀請他們拍廣告，看來將會有更多作品面世。

（澎湃新聞）