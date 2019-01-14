【獄付寶？】北京監獄也能掃二維碼　家屬可為獄內親屬存款

近期，網絡上有傳言，北京監獄服刑人員可使用線上收付款軟件──「支付寶」，犯人也可以使用支付寶在監獄內買東西。 對此，北京監獄官方14日表示，實情確實如此，且服刑人員家屬掃碼已能給服刑親人存款。

翻閱「城市服務」的介面，點擊右上角搜索，輸入「北京監獄」即可進入。（翻攝網絡）

據了解，北京監獄管理局透過與支付寶等國內主流移動支付平臺合作，上線了服刑人員綜合賬務管理系統，搭建起「獄付寶」綜合帳戶管理體系，為服刑人員及其家屬存款提供服務。

具體來說，綜合賬務管理系統就相當於社會上的支付寶或者銀行系統一樣，為獄內服刑人員提供了獄內支付、家屬存款、現金存取、保障卡等一系列的綜合帳戶服務；同時，對接了監獄內的購物電商、醫療等系統，實網上支付、即時結帳的線上支付模式。這確保了每名服刑人員錢款安全的同時，還能在監管上的安全。未來，綜合賬務還將支撐獄內醫療看病保障等支付業務。

獄方人員最後也介紹著，只要打開支付寶，搜索城市服務「北京監獄」，就可以看到北京市監獄系統提供的服務；透過支付寶實名認證，提交家屬資訊審核兩個步驟後，家屬就可以為獄內的親屬存款，用於補貼其日常用品開支。同時，相比原來每次存款都需往返監獄的做法，極大地方便了服刑人員家屬。