過年燻臘肉被指加劇污染　成都1日內派近6千人次及無人機「勸止」

內地近年揚言要打「藍天保衛戰」，各地紛紛推出政策以治理霧霾。據內地《紅星新聞》1月14日報道，成都政府最近針對居民在天台「燻臘肉」過年一事，加強巡查勸止，甚至為此派出無人機巡邏。 報道指成都市網絡理政平台微信群於1月13日公布，截至當日下午6點，當地執法人員出動5930餘人次，檢查和監控鏡頭偵察居民屋頂2660餘處，發現燻製臘肉地點23處。當局認為「燻臘肉」既不安全，又污染空氣，已就此作勸導整治。

過年燻臘肉被指加劇污染，成都1日内派近6千人次及無人機「勸止」。（資料圖片/視覺中國）

報道引述市大氣辦相關負責人指：「我們的工作人員使用兩台無人機在排查，目前也未發現燻臘肉的情況。我們晚上還會在城區空氣污染指數較高的地方排查，至少會到晚上10點，發現燻臘肉等情況將及時勸阻。」

該負責人指出：「影響空氣品質造成霧霾的原因是多方面的，最主要的是工業排污、機動車尾氣、施工揚塵等。但不可否認，煙燻臘肉等露天焚燒生物質著實會給空氣品質帶來一定的影響。」

排放物含碳鉀致煙霧明顯

至於為何針對「燻臘肉」一項，該負責人解釋，以前煙燻臘肉多以灶台掛燻為主，而近年燻製方式則以露天焚燒樹枝鋸末為主，污染物排放較嚴重，且排放顆粒物含碳鉀等元素，因此煙霧明顯。

當局又認為，不當燻製極易帶來火災風險，危害人身及財產安全，煙霧也容易影響周邊鄰居的日常生活，該負責人希望居民「減少露天焚燒」，「不燻臘肉也能過好年」。