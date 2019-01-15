【陝西神木礦難】同班24人僅3人逃出　倖存礦工：再也不下煤窯了

1月12日16時30分許，陝西省神木市百吉礦業李家溝煤礦井下發生「冒頂」事故，當日入井礦工87人，66人安全升井，21人遇難。據悉，遇難的21人來自連采隊，同班下井24人，僅僅3個人逃了出來。 有倖存的煤礦工人表示，涉事煤礦平常較為注意安全教育，對違規行為亦會執行嚴格的罰款。不過，此次事故發生後，許多人心有餘悸，「再也不下煤礦了」。

李家溝煤礦位於距離神木市15公里左右的大寨村。（網絡圖片）

李家溝煤礦位於距神木市15公里左右的大寨村，四周山峁環抱，自然環境較為惡劣。在事故中成功逃生的礦工劉萬民表示，李家溝煤礦的礦工們來自陝西渭南市、漢中市，此外還有山東籍礦工。

劉萬民說，連采隊平日分兩班下井。早班和晚班，一個班10多個小時。每個班下井前都要開班前會，班前會上除了安排當日工作，總會強調安全規範，比如不許帶煙火，拉煤車要用網罩住，掉下來的煤要打掃乾淨，車不能刮到電纜等等。

按劉萬民的說法，礦工們所有的不規範操作都要被罰款，隊長下井檢查，每天工作結束後，隊長最後一個升井。班前會不出席或遲到也要被罰款，此外，下井前，每個礦工要簽名，寫明下井時間，車和人都要佩帶定位卡。

冒頂，指地下開採中上部礦岩層塌落的現象。據《山東煤炭科技》解釋：在煤礦井下工作面生產過程中，因各種因素導致岩體突然大量冒落，對下部的支架造成強大衝擊力，從而發生冒頂事故。冒頂事故常造成重大人身和財產損失。在2012年到2014年兩年間，陝西省至少發生過3起冒頂事故，共造成5人死亡。

1月12日，劉萬民上午8點半開班前會，9點多下井。劉萬民負責在巷道給通行車輛開關門，工作地點在離井口約600米的地方。從劉萬民工作的地方再向裡走一兩千米，就是礦工們採煤的地方。

下午6點多，有人下井通知劉萬民趕快升井。他後來才知道在下午4點半左右煤礦發生了冒頂事故。

劉萬民告訴記者，逃出來的另外兩個人，一個是車工劉傑，他拉完一車煤出來，返回工作面途中被告知出事了，被另一個人拉了出來。另一個礦工叫張濤，他負責採購，當日向井裡送東西時發現出事，井內煙塵很大，他攔住返井的劉傑，兩個人一起跑了出來。

李家溝煤礦井下發生事故後，大批救援人員趕到現場。（網絡圖片）

出事以後，在礦工的微信群裡，煤礦讓礦工手拿身份證拍照發到群裡，到礦上登記、配合調查，直到13日晚上，劉萬民才有時間睡覺。

除了配合調查，礦工們還忙著通知遇難者家屬。遇難者有他們的老鄉，也有親戚。

劉萬民和哥哥劉萬豪都在李家溝煤礦工作。劉萬豪的妻子如今想想事故就後怕，「好嚇人」。她和丈夫打算，「再也不下煤窯了。」他們來煤礦上班沒有簽訂合同，也不知道人出事後，煤礦會怎樣賠償。

劉萬豪和妻子不喜歡提心吊膽的生活，但是家鄉工資低，去外地打工一天掙一百多塊錢，來挖煤一個月卻可以掙萬元上下，除去一些生活和工作成本，一個月能剩五六千元。比起去工地打工，劉萬豪覺得煤礦的工作「工資快一些」。

發生事故的陜西省神木市百吉礦業李家溝煤礦。（新華社）

1月14日晚，央視新聞發布消息稱，陝西榆林神木公安局當天對神木市百吉礦業有限責任公司法人張某某和神木市百吉礦業有限責任公司李家溝煤礦礦長胡某某、安全礦長王某某、生產礦長牟某某、總工程師屠某某、掘進隊隊長張某某6人刑事拘留，並凍結企業銀行帳戶。案件現在正在進一步偵辦。

目前，工人們還在礦上等通知，調查沒結束，礦工們還不能回家。

（澎湃新聞）