湖南名校高中班用6千元公數請6老師洗腳食煙　涉事老師被問責

近日網傳消息稱，湖南省名校郴州市第二中學一個高中班的家長委員會用班費宴請6名教師，並贈送紅包，涉款逾6千元（人民幣，下同）。 內媒報道稱，經當地教育局調查，6名教師違規接受宴請並收受紅包情況屬實，目前均已問責處理。

網傳的對話截圖顯示，郴州市第二中學一個高中班的家長委員會用班費宴請6名教師，並贈送紅包，涉款逾6千元。（網絡圖片）

網傳的對話截圖顯示，涉事的高中班班費（即集體從學生收取的錢款）總收入9000元，開支中有一項「經何老師提議，去年12月27日晚以家委會名義邀請班上6名任課老師座談，共進晚餐，並向各位老師聊表心意」。該項支出包括餐費、紅酒、酸奶和一條煙共1956元，紅包3600元，請老師洗腳915元，共花費6471元。

1月15日（周二），內媒蘇仙新聞網發布消息稱，郴州市蘇仙區教育局成立專項調查組進駐涉事中學進行調查核實。經查，該校6名教師接受宴請、洗腳活動及收受紅包（每人600元）等情況屬實。教育局勒令6名教師退還接受宴請、洗腳活動和收受紅包的費用合計6471元（已全部退還）；對6名教師給予誡勉談話問責處理，並取消當年評先評優資格，免去其中一名教師的班主任職務。

消息還稱，郴州市蘇仙區教育局表示，將以此為鑑，在全區各學校全面開展一次校風校紀、師德師風教育和整頓行動。

郴州市第二中學有師生近1萬人，是郴州市規模最大的中學。（網絡圖片）

涉事學校為郴州市規模最大的中學

郴州市第二中學於1994年由省教委正式掛牌為「湖南省重點中學」，2004年掛牌為「湖南省示範性普通高級中學」，是郴州市唯一的省示範性高中常務理事學校，也是郴州市唯一經省教育廳批准可開設實驗班的學校。該校師生近1萬人，是郴州市規模最大的中學。

（綜合報道）