【有片】山東公司「懲戒」員工：老闆舉旗開路　員工集體跪地爬行

一段關於「女員工跪地爬行」的影片近日在內地引發廣泛爭議。事發在山東滕州街頭，多名女子跪地爬行，一男子舉旗帶路。據悉，女員工之所以「跪地爬行」，是緣於未完成「業績任務」，疑似某公司對員工進行懲戒。

1月14日，山東棗莊滕州街頭多名女員工跪地爬行，一男子舉旗在前面帶路，旗上標示「美業託管公司」。現場引來眾多群眾圍觀。這名舉旗男子表示，女員工因為未完成公司業績，於是老闆才讓懲罰她們跪地爬行示眾，為了防止她們偷懶，才派自己在前面帶路，方便隨時監督她們。

時至寒冬臘月，氣溫低至零下十幾度，有目擊者透露，看到有幾名女員工的褲子磨損。另外有目擊者當場報警。

據悉，滕州警方當天接報後，到場制止爬行行為，並對相關負責人進行了批評教育。警方稱，跪地爬行是商家自行組織的活動，希望用一些吸引眼球的方式做宣傳。據了解，目前該託管公司已被責令停業整頓。

滕州市委宣傳部其後也回應稱，該行為是涉事公司激勵員工的一種措施，由公司自發組織、經理帶頭進行。

影片曝光後，引起內地網民斥責：