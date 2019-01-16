【看臉時代】全國人大代表王家娟：應立法禁止未成年人整容

全國人大代表王家娟近日建議，在修改未成年人保護法時增加相應規定，例如像禁止未成年人進入網吧一樣，應禁止未成年人接受整容手術，違反規定的家長和醫療美容機構要被嚴懲。

據內地傳媒《法制晚報》報道，近年愈來愈多未成年人熱衷於透過整容手術提升「顏值」，年輕化趨勢愈來愈明顯，已是不爭的事實。例如成都某高中一班32人中，單眼皮的女同學幾乎全都去割雙眼皮，甚至連男同學亦如是，全班單眼皮的只剩七八人。報道又引述一間醫療美容網站去年發布的報告，現時中國的醫療美容消費群體規模已有近2000萬人，90後是當中的「絕對主力」，00後則大有後來居上之勢。

家娟認為，針對兔唇等一些生理上的缺陷而進行醫療性質的整容，是有必要且應被允許，目的是要孩子在手術後更加健康、更有尊嚴地生存，「但如果只是為了崇拜明星、變得好看而去整容，並不可取。」（資料圖片）

王家娟認為，針對兔唇等一些生理上的缺陷而進行醫療性質的整容，是有必要且應被允許，目的是要孩子在手術後更加健康、更有尊嚴地生存，「但如果只是為了崇拜明星、變得好看而去整容，並不可取。」王家娟指，未成年人的身體仍處於成長階段，容貌和骨骼等尚未發育成熟，過早接受整容外科手術不利於身心健康，更何況未成年人的審美觀未成型，手術後可能會因為審美觀念的改變而後悔莫及。

（法制晚報）