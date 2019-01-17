的士司機遭劫「一鍵報警」反被接報員訓斥　驚動劫匪終遇害

內地媒體近日曝光一起去年8月在湖南發生的搶劫案，案中的受害人為一名男性的士司機，當時他面對持刀劫匪，曾兩次啟動車載「一鍵報警」系統希望獲救，卻遭報警系統後台員工反問「為什麼要觸動車內的報警」，驚動劫匪，最終慘死在劫匪刀下。

一鍵報警裝置變成「一鍵索命」

2018年8月1日凌晨，湖南祁東夜班的士司機鄒某遭到一名持刀劫匪搶劫，在此後被劫持的約2小時內，鄒某先後兩次啟動了的士上的隱蔽「一鍵報警」系統。

報道稱，兩次車載一鍵報警的詳細數據顯示，鄒某第一次報警時，一直無人響應；第二次啟動GPS報警時，GPS定位在由的士公司向警方傳遞傳的過程中，又發生了錯誤，導致警方遲遲不能鎖定被劫的士。

但最終給予的哥「致命一擊」的，是的士公司在收到報警後的反應。該公司安全員用電話聯繫鄒某時，引起劫匪警惕。而在電話被劫匪強制要求免提的情況下，鄒某試圖謹慎與安全員對話，卻被對方暴露了報警信息：

「你在哪裡？為什麼要觸動車內的報警？」（安全員） 「我現在是在接客，剛才是不小心碰到的。」（鄒某） 「你要小心一點。」（安全員）

2018年8月1日凌晨，祁東成章中學大門口，劫匪作案後逃離現場。(監控視頻截圖)

2018年8月15日，劫匪被公安抓獲。(家屬供圖)

據報道，該名劫匪在被捕後供述稱，當時知道司機觸發了報警器，就一直猶豫要不要殺了他，「最後還是決定，不留後患。」劫匪最終用刀刺向鄒某，導致其失血過多身亡。

案件發生後，的士公司給被害司機家屬墊付了5萬元善後處理費用。

GPS報警系統形同虛設？

據了解，自2017年開始，湖南在包括滴滴在內的的士行業啟用GPS定位的一鍵報警系統。但因各種原因使得GPS系統形同虛設。

有的士司機稱，「嚴格來說這並不算一鍵報警，還是跟自己打110一樣。」危急情況下，GPS報警系統的按鈕無法真正實現隱蔽報警。另外，GPS報警平台的環節太多，還要回電核實警情，既延誤了救命時機，還會驚動劫匪。

針對這起的士司機遇害事件，一些業內人士表示，的士的安全問題要樹立行業規範，制訂安全行為準則，這樣才能保證儀器設備在遇到危險時，真正的發揮作用。