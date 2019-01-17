【貼錢買難受】杭州漢買兩個LV手袋都甩色　LV回應：中國水土問題

一些中國人買奢侈品來彰顯身份，但如果花高價買到品質不佳的產品，無疑是「貼錢買難受」。 浙江杭州的王先生最近就遇上這種經歷。他表示，自己早前在LV（Louis Vuitton）買的兩個黑色手袋都有甩色的問題，向LV上海總部投訴，對方稱是中國「水土」問題，更勸他改穿黑色衣服，那就不會甩色。

王先生稱，自己從LV買入的一款手袋，手柄位置會掉漆。（網上圖片）

事主王先生稱，自己於2017年1月花費1萬多元（人民幣，下同）買了一個手袋，使用兩次後發現手柄位置會掉漆。同年5月份，他來到設於萬象城的LV專櫃協商處理，對方當時為他更換。但用了三四個月左右後，又出現了同樣的問題。

王先生想再次更換，但對方表示，這次維修的話就要付費維修，理由是已經過了三包（包修、包換、包退）期。但他認為，手袋都是相同位置有掉色，是對方質量有問題。「本來以為價格貴就圖個質量好，哪知道還不如外面的地攤貨。」他在澳門買入的另一個LV手包也有甩色的問題，夾在身上時，襯衫上會粘著黑色的東西。

王先生在澳門買入的另一個LV手包也有甩色的問題，夾在身上時，襯衫上會粘著黑色的東西。（網上圖片）

由植物染料所做 受溫差、濕度影響

王先生又說，LV上海總部就手袋甩色的解釋是「匪夷所思」，「一個說你不要穿白色的襯衫，不就不掉色了。還有一個手柄的事，他說是中國水土的問題，說我們的空氣質量不好。」

LV上海總部公關部的工作人員接受傳媒採訪時則表示，LV的每一款產品，都是植物的染料所做的，所以有可能有的個別時候會有掉色的情況。「我們也都有提醒的。只能說是個別使用不同或者是氣溫高低也有可能影響；溫差、濕度都有可能會影響。」

LV上海總部目前已答應為王先生的手提袋免費更換部件。但是另一個手包的掉色問題，則需要先發到公司作檢測，才能再作回覆。