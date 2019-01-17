浙江老婦病重難癒服毒求死　三家人未阻攔涉殺人遭判刑

浙江一名老太太重病長期臥床，由其大女兒和大女婿照料。2017年8月，女婿在老太要求下購買老鼠藥，並和老太的丈夫、女兒一同，看老太服下老鼠藥直到毒發身亡。 最終，3名家人於2018年6月依故意殺人罪獲刑2至3年不等（緩刑3至5年不等）。 案件法官夏俏驊日前披露相關細節，稱庭審當日陪審員聽完被告陳述亦悲傷流淚，但法庭依然要依據法律判刑。不過，在考慮各種情況後，決定給予緩刑。

案件承辦法官夏俏驊指，該案的審理超出單純法律層面的思考，蘊含了太多的悲慟與無奈。（都市快報）

據法官描述，死者是一名冷姓中年婦女，生前患有系統性紅斑狼瘡等多種疾病，由於大劑量激素治療等原因，導致其體重暴增，骨質酥鬆，又因意外摔斷腿，只能臥床，生活長期不能自理，由其大女兒和大女婿照料。

在治療及此後的臥床養病過程中，死者逐漸產生厭世的情緒，多次要求女婿幫其購買自殺所用的老鼠藥。2017年8月27日，女婿買來老鼠藥，死者當著丈夫、女兒和女婿的面將老鼠藥服下，3名家人跪在床前痛哭，沒有採取阻攔或救助的措施。

3人去年5月因故意殺人罪在台州路橋法院受審。最終，死者丈夫和女婿均被判處有期徒刑3年，緩刑5年；女兒被判處有期徒刑2年，緩刑3年。

法官指量刑經慎重考慮，對判決書進行了多次校對。（都市快報）

法官指突破慣例給予緩刑

法官指出，這是台州市第一宗因「安樂死」引發的故意殺人案件。經過死者小女兒等證人出庭作證，3名被告人在死者患病期間給予充分照顧，充分印證了他們將大部分收入用於給死者看病，還向親戚借錢看病的事實。在法庭辯論階段，公訴人對被告人行為構成犯罪及應負的刑事責任進行了充分的說明，並詳細闡述被告人「情雖可憫，但罪不可恕」。

案發後，考慮到死者女兒有自首情節，以及他們尚未成年的兒子需要被撫養等因素，她獲准取保候審。庭後合議庭對本案進行了合議，合議庭成員都認為被告人觸犯了現行刑法，亦與中國傳統的倫理觀念不相符，對3被告人應當定罪處罰，且在刑期上達成一致看法。

經過慎重的考慮，合議庭成員最後一致認為，考慮被告人與死者的特殊關係，被告人在死者生前悉心照顧，死者係自殺身亡等情節，可以對被告人適用緩刑。法官指出，故意殺人是嚴重罪行，對構成故意殺人罪的被告人適用緩刑在實踐中並不多見，突破這種慣例需要很大的勇氣。

法官披露的審理細節令事件再次成為輿論熱話，不少網民仍然認為，應尊重老太選擇死亡的權利，其家人應屬無罪。不過亦有人認為現行法律不支持「安樂死」，法院已視情形給予被告人輕判。

網民熱議：

為甚麼不能自己選擇結束生命？他們家人不過是尊重她的選擇 缺少人性關懷的法律，是沒有靈魂的統治工具。 在配套完善的條件下，安樂死應該合法化。 安樂死管控太難了，我覺得短期內不可能合法 服毒算啥安樂死

（人民日報）