【王寶強離婚】兩億財產男方分得較多　法院：馬蓉違夫妻忠實義務

內地男星王寶強與馬蓉的離婚官司備受社會關注，有內地傳媒引述權威消息指，該案的司法程序全部終結，雙方已簽字生效最後的財產分割協議。 報道又引述律師透露，由於馬蓉與王寶強的前經理人有染，犯有過錯，故總值近兩億元（人民幣．下同）的夫妻共同財產，王寶強將會得到較多，「他獲得了應有的財產。」

王寶強與馬蓉曾是羨煞旁人的娛樂圈金童玉女。（視覺中國）

據此前報道，王寶強訴馬蓉離婚案在去年6月15日二審宣判，當中有關財產分割的問題，「因線索較多、雙方爭議較大，尚待進一步查明，基層法院繼續依法另行處理」。但在離婚的判決中，法院認定馬蓉與他人存在婚外不正當關係，違反夫妻忠實義務，夫妻感情破裂，故判決解除婚姻關係。

王寶強前經紀人宋喆（前）與馬蓉有染。（網上圖片）

《新京報》引述知情人士指，此次協議分割的財產涉及股權、房產、車輛、有價證券等資產，總值近兩億元。由於法院已認定馬蓉的過錯，故王寶強分得的份額較多，「目前，財產分割經朝陽法院調解結束，兩人已在財產分割協議上簽字，協議生效，正在執行階段」。知情人士更指，「涉及的夫妻二人房產中只有一處在王寶強名下，其他都在馬蓉及其父母名下，所以現在也在配合王寶強做產權變更」。

（新京報）