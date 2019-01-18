北京成全國最塞車城市　深圳公共交通出行最便捷

內地電子地圖服務供應商高德聯同中國社科院等機構，近日發布最新《2018年度中國主要城市交通分析報告》，去年排名第二的北京成為「最塞車城市」，高峰期的「擁堵延時指數」為2.032，即行車時間為暢通期的2.032倍，平均車速只有23.35公里。 不過報告指全國近九成的城市塞車情況與2017年相比均有改善或持平，北京雖然排名第一，但相關指數已較去年微跌0.001。

北京市高峰期的「擁堵延時指數」為2.032，平均車速只有23.35公里。（視覺中國）

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報告重點分析全國50個主要城市，顯示今年是近4年來「擁堵延時指數」最低的一年，與2017年相比全國有62%的城市塞車情況有所改善，僅11%的城市塞車更加嚴重。「最塞車城市」中，前十名除了北京外、排第二的是廣東廣州市，指數為1.86，平均車速有24.62公里，其後就是黑龍江哈爾濱市、重慶市、內蒙古呼和浩特市、貴州貴陽市、山東濟南市、上海市、吉林長春市、安徽合肥市。濟南市原本是2017年的榜首，今年卻大跌至第7位，成績驕人。

深圳的公共交通出行便捷程度最高，領先於全國其他城市。（視覺中國）

報告分析師房一多認為，北京的通勤壓力指數、路網高峰擁堵路段里程比、路網高峰行程延時指數、擁堵經濟損失等多個數值都偏高，其城市交通已達致「亞健康」的狀態。

報告同時有比較全國主要城市的公共交通出行便捷程度，根據城市地鐵里程、運行速度、換乘系數、站點銜接率共五項指標作出評分。深圳得分最高，高達0.91，領先全國其他城市，其次是江蘇南京市、遼寧大連市、上海市等。

（綜合報道）