女大學生搭網約車太「驚青」　見同伴入睡以為被落藥　持刀傷司機

長春一名網約車司機早前接載3名女大學生到機場時，其中一名女大學生因發現同伴均在車內熟睡，竟以為司機對她們下了藥，更以水果刀誤傷司機。

陳某在網約車行駛期間拿出水果刀，要求司機停車並要報警。（網上圖片）

本身性格內向

據悉，該名傷人的女大學生陳某原來從小就未離開過南方老家，她去年秋天來到長春上大學亦是她首次離開家鄉。她上周六（12日）原本與兩名同學一同乘坐網約車到機場，然後回鄉過年。

但由於陳某本身性格內向，而且事發前一天她的錢包和手機更遭人搶走，再加上她聽聞近期不時發生有女性因乘坐網約車而遭受侵害的案件發生，讓她自一進入網約車的車廂後就隨即把精神繃緊。

警員自掏腰包安撫

而在網約車前往機場期間，她與兩名同學開始感到有睡意，其中一人後來亦已入睡。本身已精神緊張的陳某竟誤以為司機對她們下了迷藥，便拿出了自己防身用的水果刀，要求司機停車並要報警。雙方在交涉過程中，陳某更以水果刀誤傷了司機。

警方到場調查後，先安排該兩名與案情無關的女同學前往機場趕飛機，再與陳某及司機進行調解。而陳某事後亦因受到事件影響，無法趕上原定航班，加上她的錢包與手機已於早前被搶，無法回家過年的憂慮一度讓她情緒崩潰嚎啕大哭。

警員安撫過陳某的情緒後，遂拿出1500元人民幣替她另外買了回鄉的機票，翌日再親自把她送到機場，讓陳某最終順利回鄉過年。

（觀察者網）