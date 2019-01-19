【色情直播】「黃鱔門」宣判23名被告獲刑　女主播琪琪判囚21個月

浙江諸暨市法院近日一審宣判震驚全國的「黃鱔門」案，23名被告中包括有涉案女主播琪琪。琪琪被以傳播淫穢物品牟利罪判處有期徒刑21個月，並處罰金5萬元（人民幣．下同）。其餘各被告則分別被判處有期徒刑3年至10年不等。

據此前報道，琪琪在前年3月的一次直播期間，應「老闆」要求，將活生生的黃鱔放進避孕套，然後再塞進下體自慰。片段在網上瘋傳，引起軒然大波，不但琪琪被警方拘捕，更牽出其背後的「老虎」淫穢直播平台。

琪琪被法院判處有期徒刑21個月及罰款5萬元。（微博）

經查明，琪琪是「老虎」直播平台的女主播，從事淫穢直播累計獲得價值3萬多元的平台「鑽石幣」，同時又將所結識的用戶邀請加入自行組建的QQ群組再做其他淫穢直播，非法獲利2.9萬元。

現年26歲琪琪曾接受內地傳媒訪問，她坦言聽聞做網絡女主播「來錢比較快」，所以才會加入。琪琪在直播期間偶爾會遇到出手闊綽的粉絲「老闆」，獲送贈不少禮物和紅包，甚至曾一次過收到價值500元的禮物。及至2017年3月，琪琪被其中一名「老闆」點名要看「黃鱔表演」，並給了一個大紅包，「當時那幾個人都是我的VIP，一直跟着我的那幾個人，當時想想就幾個人嘛，就建了一個群給他們表演了一下」。未料事後有人將片段在網上公開，最終引起執法部門注意。

警方以「黃鱔門」為線索，成功搗毀「老虎」淫穢直播平台。該直播平台自2016年12月開始，安排琪琪等超過1000名男女主播進行淫穢表演。用戶要登錄並充值，就能向女主播送禮物互動，在線觀看淫穢表演。該直播平台共有100多萬名註冊會員，至今已非法牟利700多萬元。

（綜合報道）