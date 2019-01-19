【PeppaPig】《啥是佩奇》道具鼓風機爆紅　網店炒高10倍賣數百元

英國人氣卡通片Peppa Pig（內地譯為小豬佩奇）最近推出中英合拍賀歲電影《小豬佩奇過大年》的宣傳片《啥是佩奇》，片中的爺爺特別為孫女特製一個獨一無二「鼓風機佩奇」。 宣傳片在內地網上被刷屏，結果開始有商家在網上銷售同款產品，更紛紛自稱是原創者。

成本僅數十元鼓風機，因為有Peppa Pig的「加持」被賣至數百元以上。（網頁截圖）

網購平台上湧現大量山寨「鼓風機佩奇」。（北京青年報）

據內地傳媒報道，在其中一個網購平台「鹹魚網」，一位名為「ai初勝男」的賣家上傳介紹「鼓風機佩奇」的影片，展示其整體外觀，並稱「今天我們終於見到了這隻蒸汽朋克（Steampunk）網紅豬，盤它！（玩它）」。「ai初勝男」稱「鼓風機佩奇」在網上爆紅，他目前雖只完成一個製成品，但已經接獲大量訂單。

攝製隊強調「鼓風機佩奇」是道具組工作人員就地取材自製。（影片截圖）

報道指，如今「鼓風機佩奇」在網上的銷售價格從60元至200元不等，但絕大多數賣家都是以僅值20元至29元的普通手動鼓風機製成。換言之，稍作加工後利潤足足急增3倍至10倍不等。甚至有賣家聲稱宣傳片中出現的「鼓風機佩奇」，正就是自家產品。

宣傳片攝製團隊其後回覆傳媒查詢時澄清，片中的「鼓風機佩奇」並非在網上購買得來，是道具組的工作人員就地取材自製。據了解，當時道具組共製作兩個版本，一個是木製的Peppa Pig，另一個就是「鼓風機佩奇」，最終選擇效果最好「鼓風機佩奇」。

（北京青年報）