14歲少年「浪跡」江蘇涉40多宗偷竊案　「邊盜邊嫖」揮霍20萬贓款

一般而言，14歲還是在學校讀書，考慮自己前路的年齡。但在江蘇淮安市，卻有一名14歲男生「人細鬼大」，早早輟學後，透過偷竊在數月間「賺取」近20萬元（人民幣，下同），用作玩遊戲、出入娛樂場所甚至嫖娼。

警方利用監控影片等手段很快鎖定李姓疑犯，並於次月底成功在淮安將李男拘捕。（網上圖片）

2018年11月17日凌晨，江蘇阜寧縣公安局接報，稱當地有三家店舖被盜竊，一夜之間被盜現金手機等物品合計約1萬餘元。接報後，警方利用監控影片等手段很快鎖定李姓疑犯，並於次月底成功在淮安將李男拘捕。警方指，李男只有14歲，身高卻已近170厘米，身材較胖，看起來較為魁梧，其父母早早離異，從小就在年邁的祖父母身邊長大。

到案後，李男交代自己於2018年在揚州、連雲港、淮安、宿遷、鹽城等地盜撬沿街門市，瘋狂犯案40多宗，涉案金額案值近20萬元。所盜財物已被他揮霍一空。原來，李男很早就輟學，之後跟著「社會人」到處混，慢慢學會盜竊，之後就一個人行事。

據了解，其盜竊所得除了去網吧玩遊戲充值外，因為長相較為老成，李男還經常冒充「富家子弟」出入娛樂場所消費甚至嫖娼，出手非常闊綽。目前，該案還在進一步審查中。

事件引起不少網民嘩然，有人猜測少年的下場會如何，亦有人跟他「比較」，直言自己14歲時還在看動畫：