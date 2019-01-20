【賭神裝備】特製啤牌眼鏡出千騙25萬　4男分贓不勻自爆一鑊熟

去年11月，來自蘇州的20歲市民濮先生報警稱自己遭人詐賭，被騙去25萬元（人民幣，下同）。 民警調查後發現，不諳世事的濮先生在數次牌局後根本沒有意識到自己被騙，來報警完全是因為3名騙子與另外一名騙子分贓不勻，主動向他道出了出千的真相。

4名騙子使用特製的啤牌和透視眼鏡騙去濮先生25萬元。透過透視眼鏡，紙牌的點數一目瞭然。（《現代快報》）

去年9月，濮先生的朋友鄭某約他玩啤牌，參與的還有鄭某的朋友黃某、王某、徐某3人。當時濮先生輸給黃某2千多元，又輸給鄭某2萬元，輸給徐某1萬元，被迫寫下欠條。濮先生實在無力償還債務，於是一周之後，眾人又提議濮先生再賭一次，將濮先生的賭債作為籌碼，以「比大小」方式定輸贏。

令濮先生沒有想到的是，他竟然連續4局都輸了，濮先生的賭債已經高達48萬。眾人「寬宏大量」地將債務減至30萬，濮先生其後東拼西湊給了黃某25萬，剩下的5萬元也一筆勾銷。

騙徒使用的特製啤牌和透視眼鏡。（《現代快報》）

這件事本該告一段落，可沒想到在11月初，王某等3人竟然主動向濮先生道出賭局的實情。原來他們使用了特製的啤牌和透視眼鏡，能在紙牌的背面清楚看到紙牌的內容，因此濮先生根本沒有贏的可能。至於王某等3人之所以會主動說出真相，原因竟是黃某拿到濮先生的25萬後，只分了3萬給王某等3人，然後帶著錢「失聯」。3人一氣之下便向濮先生說出了真相。

濮先生報警後，王某等3人隨即被捕，黃某亦隨後被捕。目前涉案的4人都因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

（《現代快報》）