【每斤8元】山東竊匪盜值7.5萬牧羊犬　「賊眼不識狗」賤賣800元

內地不少人愛吃狗肉，冬季更是盜狗案頻生的季節。齊魯晚報近日報道，為了逮捕偷狗賊，山東濟南南山分局的民警駕車追擊120公里，一直將對方車輛追到爆胎後，對方才放棄反抗。 據悉，該偷狗集團多數將狗以低價論斤賣，其中兩隻價值7.5萬元（人民幣，下同）的德國牧羊犬，竟被以800元的價格出售。

濟南南山分局的民警抓捕偷狗團夥，駕車追擊120公里， 一直將對方車輛追到爆胎後將其抓獲。（齊魯晚報）

民警追擊偷狗賊120公里

齊魯晚報報道稱，2018年11月以來，濟南南部山區西營派出所轄區連續接到報案，案情涉及家中狗被盜。其中在北龍灣村村民王某家中，一隻德國牧羊犬涉案價值逾7.5萬元。在王某家門外的監控中，民警查到了盜竊集團所用的車輛，並成功鎖定位一個3人盜竊集團。

12月12日，南山公安分局偵查大隊、西營派出所採取執法行動，其間疑犯發現民警車輛後，選擇熟悉的地形企圖迂迴逃竄。民警駕車連續追擊120公里，最終，疑犯的車輛爆胎，放棄反抗，民警成功將其逮捕。

濟南一偷狗團夥將兩隻價值人民幣7.5萬元的德國牧羊犬以800元的價格賣出。（齊魯晚報）

7.5萬元牧羊犬被賣800元

據偷狗賊交代，疑犯駕駛著在後備箱加設狗籠的套牌車輛，白天「踩線」，夜晚偷盜，盜竊南部山區公路沿線村莊村民門口看門狗，被盜看門狗共6隻，隨後以每斤8元左右的價格將其賣出。其中兩隻德國牧羊犬價值7.5萬元，被王某等人以800元左右的價格出售。

警方指其中一名偷狗賊魏某是積犯，曾在2015年多次到南部山區盜取村民牲畜。目前，南山公安分局已刑事拘留集團成員，並追緝在逃成員盧某。

（齊魯晚報）