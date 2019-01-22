Angelababy「母愛look」籲停食穿山甲「通乳」　被批曲線宣傳功效

明星藝人拍慈善廣告本是一大善舉，但卻隨時會「愈幫愈忙」？Angelababy（本名楊穎）上月為國際環保組織「動物救援」所拍的一條廣告，就惹起不少爭議。 在廣告中，她手抱一隻穿山甲，呼籲不要殺害食用牠們，又承諾「不用穿山甲通乳」（按：治療產後乳汁不通或缺乳的問題）。有關言論卻被質疑是「曲線」宣傳穿山甲的功效，反而會刺激更多人食用；亦有內媒指出，穿山甲並沒有通乳的功效，廣告最大問題是沒有澄清這一點。

Angelababy動保廣告提及穿山甲通乳，被質疑愈幫愈忙曲線宣傳功效。（微博）

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涉事動保廣告在上月中旬發布，Angelababy在廣告中抱著一隻穿山甲在身上，像是手抱初生嬰兒一樣，說道：「過去10年有近100萬隻穿山甲慘遭殺害，甲片和肉被非法利用，非法藥材不是通乳的選擇，讓每一隻穿山甲寶寶能在母愛下平安的長大。沒有買賣，就沒有殺害。」其在個人微博帳號轉發廣告內容時，又寫道：「我承諾不用穿山甲通乳。」

廣告本意正面，卻遭到不少網民批評，被質疑「愈幫愈忙」曲線宣傳穿山甲的「功效」，反而會令更多穿山甲受害。有人直言：「不拍這個廣告還沒有多少人知道穿山甲有通乳的功效，現在好了，大家都知道了，滿世界找穿山甲吃了。」

內媒：無知會變成間接的劊子手

另據《中國青年報》報道，該廣告更大的問題是，食用穿山甲根本不能通乳，但廣告內容及Angelababy卻沒有澄清這點。報道指，穿山甲總被認為是「有神效」的動物，但其實並沒有什麼藥效，因為能鑽山打洞，穿山甲的鱗甲被認為具有「疏通淤結」的作用。但實際上，它的成分與手指甲相同，沒有研究能直接證明其具有上述功效。

報道又強調，因為人類長久的「誤解」，穿山甲已經走向極度瀕危。Angelababy本是出於好心，「但無知有時也會變成間接的劊子手。」

事件在內地網絡引起不少爭議，有人直言因為該廣告才知道「穿山甲通乳」一說：

我看到這個公益宣傳也是這麼想的，原來穿山甲可以通乳。 我都不知道穿山甲可以通乳，學生物都沒提到這個。

有人狠批Angelababy「曲線宣傳」：

反向打廣告？你還不如不說。 這種廣告的創意要多腦殘的團隊才能想像出來？本來萬人未必有一人知道還有這種功效，這下可好，穿山甲可能會成為最接近瀕危物種了。 穿山甲又多了幾種死法。 這要感謝BB了，普及了穿山甲能通乳的功能。

亦有人為Angelababy出言辨護：