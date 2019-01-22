【私隱洩漏】湖北外賣男被冒名登記11間公司監事　連累癱母失福利

湖北武漢29歲的男子杜軍近日突然「位高權重」，成為11間公司的掛名監事，但卻連累鄉下癱瘓在床的母親失去低保及報銷醫藥費比例降低。 原來杜軍的個人私隱洩漏後，被代辦公司註冊服務的公司冒名使用。

杜軍被代辦公司註冊服務的公司冒用個人資料，突然成為11間公司的監事。（楚天都市報）

據內地傳媒報道，杜軍是一家五口中的唯一經濟支柱，父親在鄉下照顧母親無法工作，妻子照顧年僅3歲大的女兒亦分身乏術。杜軍一天要做兩份工作，上午在食堂，下午送外賣，每月辛苦賺取5000元（人民幣．下同）。

惟至去年9月開始，民政辦工作人員通知杜軍，由於其名下有多間公司，故取消其母親的低保及降低醫藥費報銷比例。杜軍獲悉後隨即到派出所、工商所等部門，但問題至今仍難以解決。

杜軍是一家五口的經濟支柱，一天要做兩份工作，上午在食堂，下午送外賣。（楚天都市報）

報道指，杜軍曾嘗試聯絡涉事的11間公司，但只有3間有回音，其中一間不予理會，另一間反而索要2000元才能解決，只有一間表示歉意，解釋是代辦公司所為，稍候就會處理。經內地傳媒介入後，再有2間公司表示將會註銷及變更註冊資料，至今仍有6間失聯。

武漢市級政務服務中心的工商登記負責人回應指，此事需要杜軍自行到相關登記機關立案調查，但負責部分公司登記的江岸區行政審批局卻稱杜軍是該些公司的監事，並非法人代表或股東，政府無權介入。民政辦負責人最後則表示，若證實是被冒名使用，須在事情解決後始能重新為母親申請低保。目前杜軍已準備透過法律途徑維權。

（楚天都市報）