【雄安新區】河北出台意見：以「新機制新模式」創建雄安大學

日前，關於雄安大學份新消息又再傳來。河北省委、省政府出台《關於深化科技改革創新推動高品質發展的意見》，提出以新機制新模式創建雄安大學。

以新機制新模式創建雄安大學

據中國青年報報道，河北出台的官方文件中，建議落實國家關於雄安新區高等教育佈局，以新機制新模式創建雄安大學。支持河北省高等學校與國內外著名高校共建河北校區，融入全球高端教學科研網絡。河北政府還提出，爭取更多的國家實驗室等佈局雄安新區、實現天使基金覆蓋雄安新區、支援雄安新區試行混合所有制的市場化基金管理模式等內容，並希望到2020年取得重要突破。

而在這份官方文件中，關於雄安大學的消息，最受內地網民關注：

「雄大，終於等到你。」 「雄大終於來了，希望能朝著世界頂尖學府前進。」 「孩子們新起跑線。」 「河北需要更多一流大學，補足高等教育的短板。」 「我就想問問怎麼招人。」

京津冀區域空間格局示意圖。（新華社）

雄安規劃：構建世界一流的教育體系

此前，中共中央、國務院批复的《河北雄安新區規劃綱要》指出：設立河北雄安新區，是千年大計、國家大事。雄安新區要重點承接北京非首都功能和人口轉移，要與北京市在公共服務方面合作，引入優質教育等資源，構建具有雄安特色、國內領先、世界一流的教育體系。

在高等教育方面，重點承接著名高校在新區設立分校、分院、研究生院等。支持「雙一流」（世界一流大學和一流學科）建设高校在新區辦學，以新機制、新模式努力建設世界一流的雄安大學。據悉，目前已有不少高校對接雄安新區，除北京大學、清華大學等北京的頂尖高校外，河北、遼寧等省均有高校對接雄安新區，河北工業大學更將與美國亞利桑那大學在新區聯合建立分校。

（中國青年報）